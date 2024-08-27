Военные рассказали, как держали оборону в курской ИК-11 в Малой Локне
Российские военнослужащие поделились подробностями боев в районе курской исправительной колонии № 11 рядом с населенным пунктом Малая Локня, где они несколько дней удерживали оборону против украинских военных. Интервью с бойцами опубликовало Минобороны.
Командир взвода БПЛА с позывным Тридцатый рассказал, что сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в ИК не было. «Техники было много. <...> Мимо нас проезжали по полям. Парни молодцы, держались до последнего. <...> Противник уже пытался заходить, но он заходил в руины и не мог пройти через это здание само», — отметил Тридцатый. Он добавил, что российские военные отступили с позиций, только когда украинский танк разрушил здания на территории колонии и удерживать их стало бессмысленно.
Стрелок-сапер по имени Игорь уточнил, что после первого боя украинские военные отошли, а во время второго боя командир приказал защищаться с помощью гранатометов, в том числе советских РПГ «Муха». «Сдерживали. Мы понимали, что в окружении, в кольце — надо было выходить. Мы как могли останавливали теми средствами, которые у нас были», — добавил Игорь.
По словам военного, рядом с этой колонией было жилое трехэтажное здание, в нем скрывались восемь мирных жителей. Тогда было решено выводить их, потому что подъезжали украинские танки. «Один танк работал прямо по этому зданию, он его разбирал как Lego по кирпичику с верхних этажей. <...> Дроны в окна залетали», — вспомнил военный.
Стрелок Зема рассказал, что задачей подразделения было контролировать проходящую рядом с колонией дорогу. Он услышал разговор добровольцев из других стран в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые разговаривали по-польски и по-французски. Стрелок с позывным Лекарь дополнил, что видел в основном славян, двух афроамериканцев, «поляки разговаривали по-своему, там kurwa, не kurwa». Украинские военные активно применяли западную технику, в том числе американскую бронированную машину Stryker, отметил Лекарь.
ИК-11 в Малой Локне — женская исправительная колония общего режима. Ее лимит наполнения — 238 мест. Это бывшая мало-локнянская детская воспитательная колония, в женскую колонию учреждение переформатировали в 2011 году.
Малая Локня расположена примерно в 12 км от границы с Сумской областью Украины.
Утром 27 августа российская армия пресекла попытки ВСУ прорваться в Малую Локню. Военнослужащие мотострелкового батальона отразили прорыв, заняв оборону в здании исправительной колонии. После начала боев российской и украинской армий в приграничных районах Курской области 6 августа Минобороны сообщило, что военные отражают попытки ВСУ продвинуться вглубь России. Жителей приграничных районов начали эвакуировать, из регионов выехали более 100 тыс. человек.
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