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Следователи попросили арестовать бывшего заместителя Чубайса в «Роснано»

Правоохранители попросили арестовать бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по новому уголовному делу о присвоении средств в особо крупном размере
Ирина Рапопорт
Ирина Рапопорт (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В Мещанский суд Москвы поступили ходатайства о заочном аресте бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирины Рапопорт, сообщили РБК два источник, знакомый с расследованием. Карточки дел появились на сайте столичных судов.

Следователи просят арестовать Киселева и Рапопорт в рамках расследования дела по статье 160 ч. 4 Уголовного кодекса. По статье о присвоении или растрате в особо крупном размере предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Оба фигуранта дела находятся за пределами России.

Олег Киселев работал в Роснано с 2008 года, в последние годы был заместителем председателя правления. Эту должность он оставил в 2019 году.

Ирина Рапопорт руководила дочерней компанией «Роснано капитал», зарегистрированной в Швейцарии.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснано».

В апреле этого года председатель комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что Следственный департамент МВД предъявил обвинения по делу о хищении из «Роснано» ₽1,676 млрд. Следствие, по словам Хинштейна, считает, что деньги похитили бывшие топ-менеджеры и соратники экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса: помимо Олега Киселева и Ирины Рапопорт это бывший директор «дочки» «Роснано» «Nanoenergo Fund Limited» Олег Дьяченко и Александр Швец, бывший предправления банка «Пересвет».

Согласно материалам дела, на которые ссылался депутат, для вывода средств из «Роснано» в 2012-15 годах использовалась схема с участием подконтрольных компаний. Специально для этого в 2012 году был учрежден кипрский фонд «Nanoenergo Fund Limited» (50%: «Роснано», 50%: банк «Пересвет). Затем фонд «накачали» деньгами, перечислили их в «Пересвет», вывели по фиктивным договорам займов и присвоили, утверждал Хинштейн

Осенью 2023 года за растрату ₽424 млн. был заочно приговорен руководитель ООО «НТфарма» (входит в структуру «Роснано») Валерий Главацкий.

5 июня этого года Гагаринский районный суд Москвы приговорил бывшего инвестиционного директора аффилированной с «Роснано» компании АО «Элвис-Неотек» Наиля Губаева к восьми годам лишения свободы по делу, предусмотренном ч. 4 ст.159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

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Роснано Анатолий Чубайс банк «Пересвет» уголовное дело
Анатолий Чубайс фото

Анатолий Чубайс

политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента, РАО «ЕЭС» и «Роснано»
16 июня 1955 года
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