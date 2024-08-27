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Задержание Павла Дурова ,  
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ОАЭ призвали Францию предоставить Дурову доступ к услугам дипломатов

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Задержание Павла Дурова

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) потребовали от Франции предоставить задержанному в Париже основателю Telegram Павлу Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.

В МИДе отметили, что в Абу-Даби внимательно следят за делом Дурова.

«Эмираты <...> передали требование к правительству Франции о срочном предоставлении ему (Дурову — РБК) всех необходимых консульских услуг», — говорится в сообщении.

Забота о гражданах и защита их интересов является главным приоритетом для ОАЭ, отметили в ведомстве.

В деле Дурова оказалось 12 обвинений
Политика
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Уголовное дело против Дурова открыли 8 июля, в нем содержатся обвинения в отношении «неназванного лица» в 12 преступлениях. 24 августа бизнесмена задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже, срок ареста продлили до 28 августа.

Основателя Telegram обвиняют в отказе от сотрудничества с властями, соучастии в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастии в приобретении сбыте или передаче наркотических средств, соучастии в мошенничестве.

В Telegram подчеркнули, что платформа соблюдает законы ЕС. Посольство России запросило консульский доступ к Дурову. В 2021 году бизнесмен получил гражданство Франции и ОАЭ. Также у него есть гражданства России и Сент-Китс и Невиса. Россию он покинул в 2014 году.

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Павел Дуров ОАЭ Франция Telegram
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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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