ОАЭ призвали Францию предоставить Дурову доступ к услугам дипломатов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) потребовали от Франции предоставить задержанному в Париже основателю Telegram Павлу Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.

В МИДе отметили, что в Абу-Даби внимательно следят за делом Дурова.

«Эмираты <...> передали требование к правительству Франции о срочном предоставлении ему (Дурову — РБК) всех необходимых консульских услуг», — говорится в сообщении.

Забота о гражданах и защита их интересов является главным приоритетом для ОАЭ, отметили в ведомстве.

Уголовное дело против Дурова открыли 8 июля, в нем содержатся обвинения в отношении «неназванного лица» в 12 преступлениях. 24 августа бизнесмена задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже, срок ареста продлили до 28 августа.

Основателя Telegram обвиняют в отказе от сотрудничества с властями, соучастии в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастии в приобретении сбыте или передаче наркотических средств, соучастии в мошенничестве.

В Telegram подчеркнули, что платформа соблюдает законы ЕС. Посольство России запросило консульский доступ к Дурову. В 2021 году бизнесмен получил гражданство Франции и ОАЭ. Также у него есть гражданства России и Сент-Китс и Невиса. Россию он покинул в 2014 году.