В Москве задержали двух человек, запустивших дрон у режимного объекта

Двое граждан были задержаны, когда с помощью дрона «изучали обстановку» возле режимных объектов в Москве, узнало «РИА Новости». Baza пишет, что мужчина и женщина пытались запустить дрон, чтобы снять расположение объекта ПВО

Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Правоохранительные органы задержали двух человек, которые, предположительно, пытались запустить в Москве дрон для съемки объекта ПВО, сообщает источник «РИА Новости» и телеграм-канал Baza.

По словам собеседника «РИА Новости», граждане изучали обстановку возле режимных объектов на территории Москвы. При задержании у них изъяли дрон и мобильные телефоны.

Baza узнала, что в ночь с 24 на 25 августа мужчина и женщина были задержаны около одного из объектов в Новой Москве, их заметили в поле во время обхода. Пара пыталась запустить беспилотник, чтобы снять расположение объекта ПВО, уточняет телеграм-канал.

По его данным, женщина приехала в Москву из Крыма, в телефоне задержанных нашли переписки с гражданами Украины. Задержанных передали сотрудникам ФСБ.

Пресс-служба Главного управления МВД по Москве сообщила РБК, что им такая информация не поступала. РБК направил запрос в управление ФСБ России по Москве и Московской области.

В Москве и Подмосковье действует запрет на использование беспилотников. Ограничение не распространяется на дроны, используемые органами власти и подведомственными организациями. Гражданам, нарушившим запрет, может грозить как штраф в размере до 50 тыс. руб., так и лишение свободы вплоть до семи лет.

В начале августа был задержан гражданин Италии, который вел съемку с дрона в районе парка «Зарядье» в центре Москвы. Источник ТАСС сообщил, что речь идет о бортпроводнике итальянской авиакомпании. Мужчину привлекли к административной ответственности, а сам коптер забрали сотрудники правоохранительных органов. В столичном управлении МВД заявили РБК, что такая информация им не поступала.