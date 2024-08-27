Министр рассказал о «спасательном круге» для энергетики Украины

Украина намерена купить у Болгарии два реактора российского производства и расширить Хмельницкую АЭС, проект критикуют в Верховной раде, но Минэнерго уверено, что необходимый для сделки закон примут

Хмельницкая АЭС (Фото: RLuts / Wikipedia)

Атомная энергетика является «спасательным кругом» для Украины в условиях повреждения энергообъектов перед предстоящей зимой, заявил в интервью Politico глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

По его словам, украинское правительство по-прежнему планирует расширение Хмельницкой АЭС и покупку двух реакторов российского производства ВВЭР-1000 у Болгарии. При этом, отмечает издание, идея приобрести «стареющие» законсервированные реакторы вызвала критику со стороны депутатов правящей партии «Слуга народа». Они задаются вопросом, не лучше ли потратить средства на возобновляемые и другие источники энергии.

Хмельницкая АЭС находится в городе Нетешин в центральной части Западной Украины. Станция была введена в эксплуатацию в 1987 году, сейчас там действуют два энергоблока с суммарной мощностью 2000 МВт, в перспективе планируется возведение еще четырех (двух последних – не раньше 2032 года).

«Наша энергетическая система выдерживает это давление прежде всего благодаря атомной энергетике», — поясняет Галущенко.

Он говорит, что работа с парламентом для принятия закона, который позволит купить реакторы, продолжаются. «Я уверен, что парламент примет закон», — добавил он.

Украинский «Энергоатом» весной заявлял, что планирует к лету купить у Болгарии два ядерных реактора российской разработки. Ожидается, что они будут установлены на Хмельницкой АЭС и смогут компенсировать потерю электроэнергии с Запорожской атомной электростанции. Глава компании Петр Котин говорил, что Болгария оценивала реакторы в $600 млн, но «чем больше времени проходит, тем более высокие цены они озвучивают».

26 августа российские военные нанесли массированный удар по Украине, его целью стали в том числе электроподстанции в Киевской, Одесской, Днепропетровской и других областях, сообщали в Минобороны. Там подчеркивали, что поражены объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу украинского ВПК.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что удар стал одним из самых мощных за время конфликта, по его словам на энергетических объектах «много повреждений».