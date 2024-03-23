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Военная операция на Украине ,  
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На Украине решили закупить у Болгарии российское оборудование для АЭС

На Украине сообщили о планах закупить у Болгарии российское оборудование для АЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский «Энергоатом» рассчитывает к июню закупить у Болгарии два атомных реактора с российским оборудованием, рассказал Reuters глава компании. По его словам, София ранее хотела получить за них $600 млн, но теперь повышает цену
Хмельницкая АЭС
Хмельницкая АЭС (Фото: Вячеслав Ратынский / File Photo / Reuters)

Украина к лету рассчитывает заключить сделку с Болгарией на покупку двух ядерных реакторов, оснащенных оборудованием российской разработки. Об этом заявил глава украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин в интервью Reuters.

По его словам, новые реакторы будут установлены на Хмельницкой АЭС. Они необходимы, чтобы компенсировать потерю электроэнергии с Запорожской АЭС с шестью реакторами.

Запорожская АЭС расположена на правом берегу Днепра на территории Запорожской области, которая по итогам референдума осенью 2022 года была включена в состав России. Сама АЭС указом президента Владимира Путина была передана в федеральную собственность.

«Переговоры между правительством Украины и Болгарии продолжаются <...> и я думаю, что где-то в июне мы будем иметь результат заключения контрактов с Болгарией на закупку этого оборудования», — отметил Котин. Также глава «Энергоатома» рассказал, что уже поставил задачу атомщикам подготовить Хмельницкую АЭС к монтажу оборудования к июню.

По его словам, если оборудование будет поставлены вовремя и в полном объеме, «Энергоатом» сможет начать пусковые работы по новому реактору через два-три года — срок, который также необходим для изготовления турбины для энергоблока. Саму турбину «Энергоатом» планирует заказать у американской General Electric, в настоящее время по этому поводу идут переговоры, уточнил Котин.

Он отметил, что Болгария ранее оценивала цену двух реакторов в $600 млн, однако теперь стремится повысить цену на оборудование, которое, кроме Болгарии, можно купить только у России. «Болгарская сторона постоянно стремится добиться для себя большей выгоды, чем эти $600 млн, и чем больше времени проходит, тем более высокие цены они озвучивают, но мы по-прежнему сосредоточены на цене в $600 млн», — сказал Котин.

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Российский «Росатом» — один из лидеров мировой атомной промышленности, объединяющий более 400 различных предприятий. Занимает первое место в мире по обогащению урана (35%), второе место по запасам урана и пятое по объему добычи и третье место в мире по производству атомной энергии. Также корпорация занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 33 энергоблока в 10 странах.

В Болгарии расположены действующая АЭС «Козлодуй» (запущена в 1974 году; всего шесть реакторов, работают два) и недостроенная с 90-х годов АЭС «Белене». До начала военной спецоперации на Украине «Росатом» входил в число потенциальных инвесторов в достройку АЭС «Белене». В 2020-м госкорпорация подписала меморандум о сотрудничестве с Framatome SAS (Франция) и GE Steam Power (США) по этому проекту. Как претендентов на строительство называли также компании из Китая и Кореи.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Росатом «Энергоатом» Украина атомный реактор Хмельницкая АЭС Военная операция на Украине
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