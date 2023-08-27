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Сбежавший из зоны военной операции контрактник получил 5,5 лет колонии

«Ъ»: сбежавшего из зоны спецоперации контрактника приговорили к 5,5 годам строгого режима
Сюжет
Военная операция на Украине
Покинувшего расположение в Херсонской области с автоматом Калашникова контрактника приговорили к 5,5 годам колонии строго режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменений приговор контрактнику Данилу Чурюмову, которого Севастопольский гарнизонный суд обвинил в дезертирстве и назначил наказание в виде 5,5 лет колонии строгого режима, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, в январе этого года Чурюмов оставил пункт временной дислокации в Херсонской области без уважительных причин и, взяв с собой заряженный автомат Калашникова, отправился домой в Крым. Оружие отправившиеся на его поиски военные позже нашли в траве возле дороги в населенном пункте, где он нес дежурство.

Как пишет «Коммерсантъ», до контрольно-пропускного пункта в Армянске контрактника довез на автомобиле знакомый. Пройти КПП Чурюмов пытался в гражданской одежде, но его задержали и передали военным следователям. Военному предъявили обвинение по ч. 3 ст. 338 УК (дезертирство в период мобилизации или в условиях вооруженного конфликта) и поместили на гауптвахту. Суд приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима.

Сначала Чурюмов не признал свою вину и обжаловал приговор, однако в ходе разбирательства в апелляционной инстанции раскаялся, принес извинения личному составу и должностным лицам своей воинской части и оказал ей благотворительную помощь. Также он выразил готовность продолжить службу после предоставления ему отпуска.

Сторона защиты обращала внимание на состояние здоровья получившего контузию в зоне боевых действий Чурюмова и его матери, которая находится в специализированном лечебном учреждении без ухода близких родственников. По мнению адвокатов, именно эти обстоятельства вынудили контрактника покинуть расположение, говорится в материале.

Однако эти аргументы в Южном военном суде не приняли и оставили первоначальный приговор в силе, сочтя его обоснованным и справедливым. Судебная коллегия в свою очередь обратила внимание на то, что намерение продолжить военную службу у Чурюмова возникло только после того, как он был задержан и помещен на гауптвахту. Что касается здоровья его матери, там отметили, что она находится под присмотром сотрудников лечебного учреждения.

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В конце мая сроки за дезертирство получили восемь мобилизованных из Калининградской области, покинувшие расположение в ЛНР. Они получили от 6,5 до 7 лет лишения свободы. «Коммерсантъ» уточнял, что они решили бежать после информации о переброске на «передний край», поскольку, по словам мужчин, вместо боевой подготовки они были вынуждены «бороться за свои жизни и здоровье»: рыть землянки, заготавливать дрова, продукты. Осужденные не признали вину и подчеркивали, что не были готовы к боевым действиям.

В том же месяце пленум Верховного суда принял постановление, в котором разъяснил вопросы, касающиеся вынесения приговоров за дезертирство и сдачу в плен. В документе сказано, что военные в период боевых действий не имеют права уклониться от возложенных на них обязанностей службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости (ст. 39 УК), даже если их жизни грозит опасность.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
дезертирство приговор Южный военный округ контрактники
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