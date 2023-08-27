Индия импортировала из России первую с 2019 года партию урановой руды на $13,5 млн

Индия закупила почти 118 т урановой руды на $13,5 млн. В прошлый раз, в 2019 году, Россия поставила ей 1,8 тыс. т на $101,6 млн

Урановая руда (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

Россия в июне 2023 года поставила в Индию первую с 2019 года партию урановой руды, следует из данных Министерства торговли и промышленности страны, на них обратило внимание «РИА Новости».

По данным ведомства, Индия импортировала 117,9 т урановой руды на $13,5 млн.

В прошлый раз, в 2019 году, страна закупила у России 1,8 тыс. т на $101,6 млн.

Весной прошлого года газета The Economic Times писала, что Индия в следующем финансовом году собирается импортировать 100 т концентрата урановой руды. Правительство подписало соглашение с Россией на поставку топлива для российских реакторов на АЭС «Куданкулам» на протяжении всего срока эксплуатации энергоблоков, а также с Канадой, Казахстаном и Узбекистаном. По данным издания, в 2021/22 финансовом году Индия не импортировала ядерное топливо. Однако страна закупила 999,82 т концентрата урановой руды у Казахстана и 1000,479 т у Канады.

В то же время США обеспокоены зависимостью Индии от России в области ядерной энергетики, сообщало Nikkei Asia в начале августа. В ходе государственного визита в США индийский премьер-министр Нарендра Моди и президент Джо Байден в июне подтвердили, что переговоры между Nuclear Power Corporation of India Limited и Westinghouse Electric Company о строительстве шести ядерных реакторов в Индии продолжаются. Однако дальше переговоров дело не идет, отмечает Nikkei.

США и Индия договорились о строительстве атомных электростанций мощностью в 1 млн кВт. Однако в 2010 году индийские власти приняли закон о гражданской ответственности за ядерный ущерб. С тех пор строительство АЭС было отложено на 13 лет.

Индия эксплуатирует 23 реактора общей мощностью 7,48 млн кВт. Мощность большинства реакторов индийского производства составляет 200 тыс. кВт. У страны есть только два крупных реактора, оба российского производства, которые производят почти 30% от общего объема. На долю атомных электростанций сейчас приходится лишь около 2% производства электроэнергии в Индии, но страна столкнулась с нехваткой электроэнергии по мере роста населения и экономики.