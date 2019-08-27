ЦИК оценит эффективность своего научно-экспертного совета

Заседание научно-экспертного совета при ЦИК отменили второй раз подряд, так как эксперты по различным причинам не откликнулись на приглашение Избиркома. В результате ЦИК рассмотрит вопрос целесообразности своего совета

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

ЦИК решила рассмотреть вопрос о целесообразности научно-экспертного совета при Избиркоме. Такое решение приняли после очередной отмены заседания совета, сообщается на сайте комиссии.

«Вопрос о целесообразности и эффективности ныне существующего научно-экспертного совета при ЦИК России будет рассмотрен комиссией в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Изначально заседание совета было назначено на 14 августа, однако его перенесли, так как большинство экспертов находились не в Москве, сообщало агентство «РИА Новости». В итоге его перенесли на вторник, 27 августа, в ЦИК пригласили экспертов и политологов, критиковавших работу избиркомов по регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Научно-экспертный совет при ЦИК был создан в 2018 году для учета общественного и экспертного мнения при решении вопросов, касающихся развития избирательной системы.