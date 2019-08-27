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ЦИК оценит эффективность своего научно-экспертного совета
Заседание научно-экспертного совета при ЦИК отменили второй раз подряд, так как эксперты по различным причинам не откликнулись на приглашение Избиркома. В результате ЦИК рассмотрит вопрос целесообразности своего совета
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова  (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

ЦИК решила рассмотреть вопрос о целесообразности научно-экспертного совета при Избиркоме. Такое решение приняли после очередной отмены заседания совета, сообщается на сайте комиссии.

«Вопрос о целесообразности и эффективности ныне существующего научно-экспертного совета при ЦИК России будет рассмотрен комиссией в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Изначально заседание совета было назначено на 14 августа, однако его перенесли, так как большинство экспертов находились не в Москве, сообщало агентство «РИА Новости». В итоге его перенесли на вторник, 27 августа, в ЦИК пригласили экспертов и политологов, критиковавших работу избиркомов по регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Научно-экспертный совет при ЦИК был создан в 2018 году для учета общественного и экспертного мнения при решении вопросов, касающихся развития избирательной системы.

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Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, в единый день голосования. После того как окружные избиркомы отказались зарегистрировать ряд независимых кандидатов, в Москве началась серия акций протеста. ЦИК объясняет отказ долей «поддельных» подписей, выявленных графологами. Оппозиция настаивает, что недействительными были признаны подписи реальных людей.

Отказ в регистрации получили в том числе Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Константин Янкаускас, Александр Соловьев и другие.

Автор: Константин Нагаев
Теги: ЦИК, экспертный совет
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