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Netflix $440 (+40,92%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,15%) прогноз ING к 30.09.19
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Памфилова заявила о попытках за деньги обвинить ЦИК «во всех грехах»
Глава ЦИК не уточнила, кто именно пытается дискредитировать ЦИК. Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о квартире в центре Москвы, купленной Артуром Эбзеевым — внуком члена ЦИК Бориса Эбзеева
Элла Памфилова (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Против Центризиркома ведут целенаправленную кампанию по дискредитации, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания организации, передает корреспондент РБК.

По ее словам, ЦИК «уже во всех грехах обвинили и дальше будут обвинять».

«Я знаю, какие деньги были затрачены и кому сколько заплачено...», — сказала Памфилова. «[Я] не боюсь, пусть ищут. Каждый должен отрабатывать», — добавила она, не уточнив, кто именно пытается дискредитировать ЦИК.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального выпустил расследование, в котором утверждается, что внук члена Центризиркома Бориса Эбзеева, Артур Эбзеев, в возрасте четырех лет стал владельцем двухэтажной квартиры в московском районе Хамовники. Рыночная стоимость этой квартиры, по данным ФБК, составляет около 500 млн руб. В расследовании ФБК подчеркивается, что квартира не была получена в дар, а приобретена мальчиком 2005 года рождения в результате сделки купли-продажи в 2009 году.

В это время отец мальчика, Борис Эбзеев-младший, работал заместителем директора Пенсионного фонда России, а его дед, (ныне — член ЦИК) занимал должность главы Карачаево-Черкесии.

ФБК также утверждает, что в 2013 году, в возрасте восьми лет, Артур Эбзеев продал квартиру в Хамовниках и заключил сделку с офшорной компанией Британских Виргинских островов, а также инвестировал «пару сотен миллионов рублей» в дом в подмосковном поселке «Горки-8» на Рублевском шоссе.

Отвечая на вопрос РБК о том, что он думает о расследовании ФБК в отношении внука, член ЦИК Борис Эбзеев заявил, что у него нет комментариев. «У моего внука — а он замечательный парень — есть родители, к ним и обращайтесь», — сказал Эбзеев. «У меня таких квартир нет, если вы мне предложите квартиру за 500 млн руб. — да я вас на руках туда отнесу», — добавил член ЦИК.

Эбзеев — член Центральной избирательной комиссии, 2008–2011 — президент Карачаево–Черкесской Республики, 1991–2008 — судья Конституционного Суда Российской Федерации. В сведениях о доходах на сайте ЦИК за 2018 у Эбзеева указаны 10 065 404 рублей годового дохода, автомобиль Land Rover Discovery-3, четверть доли в квартире площадью 134,2 и квартира площадью 59,2.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Демченко
Теги: Элла Памфилова, ЦИК, расследование ФБК
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