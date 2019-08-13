Памфилова заявила о попытках за деньги обвинить ЦИК «во всех грехах»

Памфилова заявила о попытках за деньги обвинить ЦИК «во всех грехах»

Глава ЦИК не уточнила, кто именно пытается дискредитировать ЦИК. Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о квартире в центре Москвы, купленной Артуром Эбзеевым — внуком члена ЦИК Бориса Эбзеева

Элла Памфилова (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Против Центризиркома ведут целенаправленную кампанию по дискредитации, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания организации, передает корреспондент РБК.

По ее словам, ЦИК «уже во всех грехах обвинили и дальше будут обвинять».

«Я знаю, какие деньги были затрачены и кому сколько заплачено...», — сказала Памфилова. «[Я] не боюсь, пусть ищут. Каждый должен отрабатывать», — добавила она, не уточнив, кто именно пытается дискредитировать ЦИК.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального выпустил расследование, в котором утверждается, что внук члена Центризиркома Бориса Эбзеева, Артур Эбзеев, в возрасте четырех лет стал владельцем двухэтажной квартиры в московском районе Хамовники. Рыночная стоимость этой квартиры, по данным ФБК, составляет около 500 млн руб. В расследовании ФБК подчеркивается, что квартира не была получена в дар, а приобретена мальчиком 2005 года рождения в результате сделки купли-продажи в 2009 году.

В это время отец мальчика, Борис Эбзеев-младший, работал заместителем директора Пенсионного фонда России, а его дед, (ныне — член ЦИК) занимал должность главы Карачаево-Черкесии.