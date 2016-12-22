Россия не выдала визу американскому сенатору из-за черного списка

Американский сенатор Джоан Шаин, член делегации конгресса, не смогла приехать в Россию, так как она не получила визу. В российском посольстве объяснили, что Шаин, как выяснилось, в российском черном списке

Джоан Шаин (Фото: Jim Cole / AP)

Посольство России решило не выдавать визу члену делегации конгресса США сенатору Джоан Шаин из-за того, что она состоит в российском черном списке, который был создан в ответ на санкции США против России. Все остальные делегаты свои визы получили, сообщает в Facebook диппредставительства.

«Попытка представить ситуацию, будто визит был отменен из-за российской стороны, предвзята и неправильна», — считают в российском посольстве. — «Мы предлагали разные варианты решения ситуации, в том числе достижение соглашения по выдаче виз парламентариям на обоюдной основе». То есть в обмен на выдачу американских виз российским депутатам или сенаторам, попавшим под санкции США. Такое предложение американская сторона отвергла, сообщили в российском посольстве.

Дипломаты добавили, что США «ответственны за сложившуюся ситуацию», так как Россия неоднократно предлагала снять санкции. «Что заслужил — то и получил (Harm set — harm get)», — описали ситуацию пословицей в посольстве.

Посольство тем не менее сообщило, что поддерживает возобновление межпарламентских контактов. «Мы настаиваем на том, чтобы парламентарии были исключены из санкционных списков», — сообщили в посольстве.

Ранее издание Politico сообщило, что двое республиканцев, сенаторы Рон Джонсон и Джон Баррассо, отказались от запланированной поездки в Россию, после того​ как Кремль отказал в визе их коллеге — демократу Джоан Шаин. «Шаин откровенно поддерживала законопроект о санкциях против России, принятый конгрессом в этом году», — писало издание.

«Решение отказать в визе члену сенатской делегации крайне неудачно и контрпродуктивно для улучшения отношения между нашими странами», — сказал Рон Джонсон, возглавляющий комитет по нацбезопасности сената. Представитель Шаин отметил, что она сожалеет о решении Кремля, однако «обещает продолжить работу по приведению России к ответственности за то, что она делает против международных норм и против россиян». ​