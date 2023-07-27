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Глава Уганды назвал свою страну «островком стабильности» благодаря России

Президент Уганды Мусевени: Уганда стала островком стабильности в Африке благодаря России
Уганда стала «островком стабильности» в Африке благодаря поставкам оружия из России, заявил правящий этой страной с 1986 года президент Мусевени
Йовери Кагута Мусевени
Йовери Кагута Мусевени (Фото: Станислав Красильников / фотохост-агентство ТАСС)

Уганда — это «островок стабильности» в Африке благодаря поставкам российского оружия, заявил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени на встрече с Владимиром Путиным.

«Что касается военного взаимодействия, мы закупаем большие объемы российской техники. Это позволило нам стабилизировать обстановку в нашей стране. Вот почему Уганда является островком стабильности в этой части Африканского континента», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

В сентябре 2022 года сын президента Уганды, командующий сухопутными войсками страны Мухузи Кайнеругаба заявил, что нападение на Россию можно считать нападением на Африку. «Президенту [Владимиру] Путину необязательно угрожать ядерной войной, мы его слышим. Нападение на Россию — это нападение на Африку!» — написал он. Так Кайнеругаба прокомментировал слова Путина о возможности применения Россией ядерного оружия для защиты страны.

Уганда — страна в Восточной Африке с населением более 44,7 млн человек. Йовери Кагута Мусевени пришел к власти в этой стране после затяжной гражданской войны, окончившейся захватом столицы, Кампалы, его подразделениями. Это произошло в 1986 году, с тех пор Мусевини правит Угандой бессменно. Уганда — одно из самых бедных государств мира, регулярно оказывающееся в списках стран с самым низким уровнем жизни. По Индексу человеческого развития, опубликованному ООН в 2022 году, Уганда занимает 166-е место из 191 страны и территории.

В июне боевики, подозреваемые в связях с «Альянсом демократических сил», который присягнул на верность ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России), атаковали частную среднюю школу в Мпондве в округе Касесе на западе Уганды. Погибли 25 человек.

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