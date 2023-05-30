В Уганде ввели смертную казнь для гомосексуалистов

В Уганде президент Йовери Мусевени подписал «один из самых жестких» законов в отношении ЛГБТ, сообщает Reuters.

Документ подразумевает наказание вплоть до смертной казни. Ей могут подвергнуть «серийных преступников», которые через секс с партнером того же пола передали неизлечимые болезни, например, СПИД. Кроме того, за пропаганду гомосексуализма может грозить до 20 лет лишения свободы.

На Западе раскритиковали новый закон. Президент США Джо Байден назвал его «трагическим нарушением» прав человека и отметил, что за подобные действия могут грозить санкции.

Как указывает Reuters, наказание в виде смертной казни в связи с однополыми отношениями также введены в Мавритании, Нигерии и Сомали. Вплоть до пожизненного срока за гомосексуализм грозит в девяти странах (Судане, Кении, Танзании и других). До 10 лет лишения свободы грозит представителям ЛГБТ в 20 странах (Алжире, Ливии, Эфиопии и др.).