Не менее 25 человек погибли в Уганде после теракта в школе

В Уганде погибли 25 человек после теракта в школе

Боевики, связанные с ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация), совершили теракт в Уганде, погибли не менее 25 человек. Об этом сообщила полиция страны в своем Twitter.

«25 тел были извлечены из школы и доставлены в больницу Бвера. Также извлечены восемь пострадавших, которые остаются в критическом состоянии», — рассказали в полиции, не уточнив, сколько среди погибших школьников. Сотрудники правоохранительных органов преследовали нападавших, которые сбежали в сторону национального парка Вирунга в Демократической Республике Конго (ДРК).

Боевики, подозреваемые в связях с «Альянсом демократических сил», который присягнул на верность ИГ, атаковали частную среднюю школу в Мпондве в округе Касесе на западе Уганды. Несколько учеников были похищены. «Было сожжено общежитие и разграблен продуктовый магазин», — сообщил представитель полиции Фред Энанга.

Как сообщает портал Monitor, теракт произошел на фоне противостояния правоохранительных органов Уганды и АДС. «Альянс демократических сил» является «самым смертоносным» в восточной части ДРК — это угандийская повстанческая коалиция, основу которой составляют мусульмане, выступившие против президента Уганды Йовери Мусевени, пришедшего к власти в 1986 году после пятилетней гражданской войны. Он по-прежнему остается главой государства.