Сбежавшему из России мобилизованному дали месяц, чтобы покинуть Казахстан

Россиянину Игорю Санджиеву дали условный срок за незаконное пересечение границы и предписали в течение месяца покинуть территорию страны. После апелляции суд оставил приговор в силе

Казахстан, люди на территории международного автомобильного пункта пропуска (Фото: ТАСС)

Суд в Казахстане оставил в силе приговор в отношении россиянина Игоря Санджиева, который в марте сбежал в Казахстан из воинской части в российской Элисте. Об этом сообщает казахский портал «Мой город».

Бокейординский районный суд ранее признал Санджиева виновным по ст. 392 УК (умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан). Его приговорили к шести месяцам ограничения свободы условно. Суд также решил выдворить Санджиева из страны сроком на пять лет. Россиянину дали один месяц, чтобы добровольно покинуть Казахстан.

Адвокат Санджиева Игорь Кобзарев перед заседанием суда заявил, что его подзащитный пересек границу, чтобы получить статус беженца, и никаких противоправных действий не совершал.

Россиянин и его защитник также не согласились с новым решением и заявили, что будут обжаловать его в Верховном суде Казахстана.

«Моему подзащитному дается месяц, чтобы добровольно покинуть страну. Но его паспорт находится в воинской части, а при себе у него есть лишь водительское удостоверение и военный билет. Однако для пресечения границы ему нужен будет паспорт. Фактически сам он выехать не сможет», — сказал адвокат.

После начала российской спецоперации Казахстан стал одним из популярных направлений для релокации. По данным ФСБ, с июля по сентябрь прошлого года туда выехали из России почти 1,3 млн раз, в то время как за аналогичный период 2021-года — 248 тыс. раз.

Санджиев ранее рассказывал, что сбежал из России после объявления частичной мобилизации. Он пытался бежать из воинской части дважды, в последний раз, в январе, успешно. «Не без помощи тех же мобилизованных я снова сбежал из части. На такси выехал в сторону села Палласовка, где нелегально пересек границу: просто оттянул колючую проволоку и перешел государственную границу. Потом с Сайхина на такси приехал в Уральск», — рассказывал Санджиев.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Тогда Минобороны заявляло о плане призвать 300 тыс. человек. 28 октября глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что задание по призыву выполнено и мобилизация завершается. Указ о ее завершении опубликован не был.

В декабре Казахстан депортировал в Россию офицера Федеральной службы охраны (ФСО) Михаила Жилина, который покинул страну после начала частичной мобилизации. Его объявили в розыск в России, а Казахстан признал виновным в незаконном пересечении границы и передал миграционной службе. При этом власти не стали ждать решения по апелляционной жалобе Жилина на отказ в статусе беженца.

Наказание по ст. 338 УК России (дезертирство) предусматривает лишение свободы сроком до семи лет. В случае дезертирства с оружием, в составе организованной группы и/или по предварительному сговору максимальное наказание составляет десять лет. За дезертирство в период мобилизации, военного положения или боевых действий УК предусматривает наказание сроком до 15 лет.