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Клишас напомнил о Конституции после поправок о помощи юристов призывникам

Клишас назвал противоречащей Конституции поправку о запрете юристам помогать призывникам
Клишас, комментируя поправку к норме, регулирующей досудебный порядок подачи жалобы призывников в военкоматах, напомнил статью Конституции, по которой у каждого человека есть право на юридическую помощь
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас считает, что нужно «внимательно посмотреть» на поправку к закону «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой юристы не смогут оказывать помощь призывникам в военкоматах при подаче жалоб.

«Думаю, нужно внимательно посмотреть на данную поправку, так как закона, который запрещает гражданам получать юридическую помощь, быть не может, он противоречит Конституции», — написал Клишас в Telegram и напомнил о ст. 48 Основного закона, по которой каждому человеку гарантируется право на квалифицированную юридическую помощь.

Речь идет о поправке к ст. 35.2 закона о воинской обязанности, которая регулирует досудебный порядок подачи жалобы. В действующей версии закона говорится, что жалобу в призывную комиссию подает гражданин или его полномочный представитель. В поправках, принятых Госдумой, слово «полномочный» изменили на «законный».

МК писал, что поправка может лишить граждан юридической помощи, поскольку под «полномочным представителем» понимаются адвокаты или юристы, а «законным», согласно Гражданско-процессуальному кодексу, — родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом. С этим согласилась юрист адвокатского бюро KALOY.RU Алена Савельева. В то же время адвокат проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов (создан юристом Иваном Павловым, признанным иноагентом) считает, что норма «направлена в первую очередь против юристов без статуса адвоката, представляющих интересы призывника по доверенности, — именно их могут отказываться пускать в военкоматы, а также не рассматривать по существу их жалобы и заявления».

Депутаты Госдумы 25 июля приняли во втором и третьем чтениях два закона, касающихся изменения правил призыва на военную службу в России. В поправках в том числе идет речь о расширении границ призывного возраста на три года и введении электронной системы учета всех военнообязанных граждан. Совфед может рассмотреть их в пятницу, 28 июля.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Клишас юристы воинская служба Госдума
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