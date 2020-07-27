Место Дегтярева в Думе займет депутат из Саратова

Назначенного врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева в Госдуме сменит депутат Саратовской облдумы Дмитрий Пьяных. Назначению в парламент соратника Сергея Фургала помешали представители команды полпреда по ДФО Юрия Трутнева

Дмитрий Пьяных (Фото: saratov.ldpr.ru)

Место депутата Госдумы от ЛДПР, освободившееся после назначения президентом главы комитета по спорту Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края, займет депутат Саратовской областной Думы от ЛДПР Дмитрий Пьяных, рассказал РБК собеседник в партии и подтвердил его партиец.

«Документы в ЦИК передали, ждем назначения в среду», — отметил источник в партии. По его словам, у ЛДПР нет депутата от Саратовской области, «а это важный регион».

Сам Пьяных сказал РБК, что до его регистрации Центризбиркомом говорить о его переходе в Госдуму преждевременно. «Пока решения нет, говорить преждевременно. Заседание ЦИК планируется в среду. Я на нем буду», — отметил он.

Дегтярев прошел в Госдуму по федеральному списку кандидатов от партии ЛДПР, где числился шестым номером. По закону о выборах в таком случае ЦИК передает его депутатский мандат зарегистрированному кандидату из того же федерального списка кандидатов, если оттуда все кандидаты уже прошли в парламент, партия вправе назначить кандидата из регионального списка.