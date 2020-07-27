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Дело губернатора Фургала ,  
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Место Дегтярева в Думе займет депутат из Саратова

Назначенного врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева в Госдуме сменит депутат Саратовской облдумы Дмитрий Пьяных. Назначению в парламент соратника Сергея Фургала помешали представители команды полпреда по ДФО Юрия Трутнева
Дмитрий Пьяных
Дмитрий Пьяных (Фото: saratov.ldpr.ru)

Место депутата Госдумы от ЛДПР, освободившееся после назначения президентом главы комитета по спорту Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края, займет депутат Саратовской областной Думы от ЛДПР Дмитрий Пьяных, рассказал РБК собеседник в партии и подтвердил его партиец.

«Документы в ЦИК передали, ждем назначения в среду», — отметил источник в партии. По его словам, у ЛДПР нет депутата от Саратовской области, «а это важный регион».

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Сам Пьяных сказал РБК, что до его регистрации Центризбиркомом говорить о его переходе в Госдуму преждевременно. «Пока решения нет, говорить преждевременно. Заседание ЦИК планируется в среду. Я на нем буду», — отметил он.

Дегтярев прошел в Госдуму по федеральному списку кандидатов от партии ЛДПР, где числился шестым номером. По закону о выборах в таком случае ЦИК передает его депутатский мандат зарегистрированному кандидату из того же федерального списка кандидатов, если оттуда все кандидаты уже прошли в парламент, партия вправе назначить кандидата из регионального списка.

Ранее руководство ЛДПР планировало передать депутатское кресло координатору партии в Хабаровском крае, бывшему советнику экс-губернатора края Сергея Фургала Захару Синяговскому. Об этом даже 20 июля публично объявил лидер партии Владимир Жириновский.

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Однако впоследствии все переигралось. «Решили отказаться от идеи назначения Синяговского в связи с тем, что во время проверки было обнаружено небольшое пятнышко в его биографии, которое конкуренты могли использовать против него», — пояснил он. Речь об уголовном деле об уклонении от службы в армии. Синяговский впоследствии отслужил, дело закрыто, однако в качестве пропаганды недоброжелатели это могли бы использовать, пояснил он.

Знакомый Синяговского рассказал РБК, что причина пересмотра решения по его кандидатуре — недовольство окружения полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. По словам источника РБК, у Трутнева был давний конфликт с экс-главой Хабаровского края Фургалом, который обвиняется в убийствах и покушениях 15-летней давности. В команде Трутнева были против назначения в Госдуму советника Фургала, знает он. Второй собеседник РБК в ЛДПР подтвердил эту информацию. РБК направил запрос пресс-службу Трутнева.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Госдума, Дегтярев, Хабаровский край, ЛДПР, депутат
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