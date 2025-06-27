МИД России объявил демарш послу Германии
Немецкому послу Александеру Ламбсдорфу заявили протест в связи с давлением на российские СМИ в Германии, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел России.
«Германской стороне заявлен решительный протест в связи с давлением, оказываемым на российские СМИ в ФРГ. Было указано на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в Германии, попыток под различными предлогами ограничить их профессиональную деятельность», — говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство пригрозило, что на подобные «откровенно недружественные» действия Берлина неизбежно последует ответ российской стороны.
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