МИД России объявил демарш послу Германии

Александр Ламбсдорф (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Немецкому послу Александеру Ламбсдорфу заявили протест в связи с давлением на российские СМИ в Германии, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел России.

«Германской стороне заявлен решительный протест в связи с давлением, оказываемым на российские СМИ в ФРГ. Было указано на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в Германии, попыток под различными предлогами ограничить их профессиональную деятельность», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство пригрозило, что на подобные «откровенно недружественные» действия Берлина неизбежно последует ответ российской стороны.

Материал дополняется