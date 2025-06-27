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Политика ,  
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МИД России объявил демарш послу Германии

Александр Ламбсдорф
Александр Ламбсдорф (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Немецкому послу Александеру Ламбсдорфу заявили протест в связи с давлением на российские СМИ в Германии, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел России.

«Германской стороне заявлен решительный протест в связи с давлением, оказываемым на российские СМИ в ФРГ. Было указано на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в Германии, попыток под различными предлогами ограничить их профессиональную деятельность», — говорится в сообщении.

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Александр Ламбсдорф возле здания МИД РФ, 27 июня 2025 года

Внешнеполитическое ведомство пригрозило, что на подобные «откровенно недружественные» действия Берлина неизбежно последует ответ российской стороны.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
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