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Политика ,  
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Посол Германии в Москве вернулся в здание МИД после перерыва на кофе

Александр Ламбсдорф возле здания МИД РФ, 27 июня 2025 года
Александр Ламбсдорф возле здания МИД РФ, 27 июня 2025 года (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф, вызванный в МИД России, вновь зашел в здание министерства, передает ТАСС. Ранее дипломат пробыл там около 10 минут, затем вышел примерно на 40 минут.

Ранее агентство сообщило, что прибывший в здание МИД Ламбсдорф пошел за кофе в супермаркет. Источник добавил, что немецкий дипломат «покинул МИД временно», так как «пошел искать переводчика».

Посол ФРГ вышел за кофе через 10 минут после приезда по вызову в МИД
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Александер Ламбсдорф в продуктовом магазине в Москве после посещения МИД РФ, 27 июня 2025 года

По словам посла, изначально предполагалось, что встреча будет проходить на английском языке, затем ему сообщили, что языком общения будет русский. «Сейчас присутствует наш переводчик, и мы рады встретиться», — отметил он.

В МИД Ламбсдорфа вызвали, чтобы объявить об ответных мерах на преследование журналистов из России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 26 июня заявила, что Ламбсдорфа вызовут в связи с систематическим произволом против российских журналистов в Германии.

На следующий день она ответила на слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который сказал, что не знает причины вызова посла в МИД России. Захарова напомнила, что писала об этом сутки назад.

Ранее в июне немецкие полицейские пришли в квартиру главы «России сегодня» в Германии Сергея Феоктистова и изъяли паспорта у его жены и семилетней дочери. По словам журналиста, власти заподозрили, что семья может скрыться, вместо того чтобы «выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа». Захарова тогда заявила, что Россия уже выбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия против них ответных мер.

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Теги
Полина Минаева
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