«Страна» рассказала о расколе среди украинских националистов

Среди азовцев возник раскол между сторонниками основателя батальона Билецкого (3-я бригада ВСУ) и участвовавшего в боях за Мариуполь Прокопенко (12-я бригада Нацгвардии). Конфликт стал публичным после избиения майора 12-й бригады

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В украинском националистическом движении «Азов» (одноименное подразделение было признано террористическим и запрещено в России) произошел раскол после боев в Мариуполе, пишет «Страна».

В середине июня майор 12-й бригады «Азов» Нацгвардии Андрей Кориневич публично обвинил в своем избиении в Ивано-Франковске четверых бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Они, по его словам, тесно связаны с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким — основателем «Азова». И 12-я бригада, и 3-я собраны из «азовцев», но бригаду Нацгвардии создал командовавший «Азовом» в Мариуполе в 2022 году Денис Прокопенко.

Российская армия начала бои за Мариуполь в конце февраля 2022-го, 20 мая того же года было объявлено о полном освобождении контроле российской армии над городом. Долгое время украинские военные удерживали крупный завод «Азовсталь» на территории Мариуполя, в том числе там находились и «азовцы». Сотни украинских бойцов в мае сдались в плен, в дальнейшем некоторых из них обменяли, в частности Прокопенко и других командиров, а других отправили под суд.

Кориневич обвинил Билецкого в том, что он использует подчиненных ради своих политических амбиций. «Вся Украина заклеена его портретами так, будто предвыборная кампания уже началась», — заявил офицер. По факту его избиения проводится расследование по статье о хулиганстве.

Замкомандира 12-й бригады Святослав Паламарь обвинил тех, кто участвовал в нападении, в следовании «понятиям бандитизма», а не правилам украинских националистов.

3-я бригада официально не комментировала ситуацию, но один из ее командиров, Дмитрий Кухарчук, заявил, что подобные вещи в «Азове» решали изнутри, а заявление Кориневича носит «политический характер» и может не соответствовать действительности, а также выглядит «как провокация вражеских спецслужб».

Россия называла одной из целей военной операции на Украине «денацификацию». Как отмечал глава МИДа Сергей Лавров, «Азов» — это «откровенно неонацистское объединение», его бойцы, а также других подобных подразделений, на теле и в одежде используют «символ и татуировки свастики, нацистских батальонов Ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют «Майн кампф» Адольфа Гитлера.

Как рассказал источник «Страны» в «националистической среде», в движении «Азов» были разные течения, но с момента боевых действий в Мариуполе в 2022-м возник раскол по линии Билецкого и Прокопенко. Последний руководил обороной города, а к Билецкому появились вопросы — почему он не там. На фоне попадания в плен Прокопенко основатель «Азова» решил восстановить репутацию и создал 3-ю бригаду, а вернувшийся потом Прокопенко — 12-ю бригаду в составе Нацгвардии. С тех пор у них «стабильно напряженные» отношения, но сейчас «противостояние перешло в открытую фазу», отметил собеседник издания.

«Страна» сравнивает нынешнюю ситуацию в «Азове» с расколом в «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской и запрещена). Ее руководителем был Евгений Коновалец, но после его убийства в 1938 году произошло разделение на два течения: одно под руководством соратника Коновальца Андрея Мельника, другое — под руководством Степана Бандеры, который собрал больше последователей и смог создать Украинскую повстанческую армию (УПА, признана в России экстремистской и запрещена).

Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны 2 августа 2022 года.