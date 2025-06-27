Силовики пришли в духовный центр Армянской церкви в Эчмиадзине

На фоне конфликта премьера Никола Пашиняна с церковью силовики начали следственные действия в резиденции архиепископа в Гюмри и священном для армянских верующих городе — Эчмиадзине, где расположена резиденция главы церкви

Фото: Jana Buryskova / Fotodom / Shutterstock

Территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина — духовного и административного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) — посетили сотрудники правоохранительных органов, сообщил Aysor.am адвокат Мигран Погосян, который находится там, передает Hraparak.

По словам адвоката, правоохранители не вошли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II. Они интересовались главой Ширакской епархии ААЦ Микаэлом Аджапахяном, который должен участвовать в собрании, назначенном на сегодня.

До этого против Аджапахяна завели уголовное дело по ч. 2 ст. 422 УК (публичные призывы к узурпации власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета или насильственному свержению конституционного строя). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

По данным Mediahub, на территории духовного центра ААЦ находятся сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) и правоохранительных органов, но «никаких действий предпринято не было».

Позже News.am сообщило, что сотрудники СНБ вошли в резиденцию главы ААЦ.

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Погосян сообщал, что утром 27 июня в резиденцию архиепископа в Гюмри пришли около 30 человек в масках. Однако самого Аджапахяна там не оказалось, пишет Hraparak. Пресс-секретарь Следственного комитета Кима Авдалян заявила Factor TV, что в резиденции священника проводятся следственные и процессуальные действия.

С середины июня обострилось противостояние Армянской апостольской церкви и премьер-министра Армении Никола Пашиняна после того, как он обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия и потребовал его отставки. Церковь заявила, что Пашинян начал «очередную кампанию» против нее. До этого власти Армении и церковь находились в конфликте из-за имущественных прав последней.

18 июня в Армении был арестован глава группы компаний «Ташир», миллиардер (состояние $3,2 млрд по версии российского Forbes) Самвел Карапетян. Его обвинили в «публичных призывах к захвату власти». Бизнесмен ранее выступал в поддержку ААЦ. В интервью News.am 17 июня он заявил: «Какое мнение я могу иметь, если небольшая группа людей, забыв армянскую историю и тысячелетнюю традицию нашей церкви, нападает на нее и на армянский народ? Я всегда был на стороне церкви и народа и буду принимать непосредственное участие. Если политикам не удастся справиться с этим вызовом, мы примем участие по-своему».

25 июня обыски прошли у сторонников движения «Священная борьба» (ранее — «Тавуш во имя Родины»), в том числе у его лидера, архиепископа ААЦ Баграта (Галстаняна). Это движение возникло в 2024 году на фоне передачи Азербайджану нескольких поселений в Тавушской области. Галстанян и его сторонники призывали к отставке правительства Пашиняна. 26 июня он был арестован.