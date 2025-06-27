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Торговая война США ,  
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Трамп заявил, что «вчера» подписал торговую сделку с Китаем

Трамп сообщил о подписании торговой сделки с Китаем
Сюжет
Торговая война США
Трамп в начале июня заявил, что США и Китай заключили соглашение, в рамках которого Вашингтон снизит пошлины на китайские товары до 55%, а Пекин на американские — до 10%
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brendan Smialowski / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что в среду, 25 июня, Соединенные Штаты подписали соглашение с Китаем, касающееся торговли.

В своей речи Трамп упомянул торгового представителя США Джеймисона Грира, отметив, что тот «очень занят». «Все хотят заключить сделку и поучаствовать в ней. <...> Ну, мы только вчера подписали с Китаем, верно?» — сказал республиканец. Он не привел никаких подробностей о соглашении.

Следующей страной, с которой США подпишут соглашение, может стать Индия. Он предупредил, что Вашингтон «не собирается заключать сделки со всеми». «Некоторым мы просто отправим письмо, скажем: большое спасибо, вы заплатите [тарифы в размере] 20, 25, 45%», — заявил Трамп.

В начале июня США и Китай провели в Лондоне второй раунд торговых переговоров. По итогам обсуждений министр торговли США Говард Лютник заявил, что стороны договорились о «рамочном соглашении» для реализации торговой сделки, заключенной в прошлом месяце в Женеве (тогда стороны условились, что Вашингтон снизит пошлины на китайские товары с 145 до 30%, а Пекин на американские — с 125 до 10% на 90 дней, но после временного перемирия ситуация «несколько зашла в тупик», признавал Минфин США).

После лондонской встречи республиканец заявил, что в рамках соглашения Вашингтон снизит пошлины на китайские товары до 55%, а Пекин на американские — до 10%. Кроме того, США вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах.

2 апреля Трамп провозгласил «день освобождения» американской экономики и ввел «взаимные» тарифы в отношении продукции из более чем 180 стран, включая ближайших партнеров США, но позднее сделал для них отсрочку. Администрация американского президента обещала, что заключит 90 торговых сделок за 90 дней — именно на такой срок было отложено введение повышенных пошлин против более 75 стран. На данный момент, отмечает Newsweek, подписано только одно соглашение — с Великобританией.

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Дональд Трамп США Китай торговое соглашение
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Дональд Трамп
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14 июня 1946 года
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