США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

Теперь соглашение должны будут оценить Дональд Трамп и Си Цзиньпин. США ожидают снятия ограничений Китая на экспорт редкоземельных металлов

США и Китай на переговорах в Лондоне согласовали предварительный план, призванный ослабить торговую напряженность, сообщает Bloomberg. Представители делегаций двух стран договорились о «рамочном соглашении» для реализации торговой сделки, заключенной в прошлом месяце в Женеве.

Тогда стороны условились, что Вашингтон снизит пошлины на китайские товары с 145 до 30%, а Пекин на американские — с 125 до 10% на 90 дней. Однако после временного перемирия в торговой войне переговоры «несколько зашли в тупик», признавал глава Минфина США Скотт Бессент. И Вашингтон, и Пекин обвинили друг друга в нарушениях.

Второй раунд переговоров стартовал в Лондоне 9 июня. По итогам двух дней обсуждений министр торговли США Говард Лютник сообщил, что стороны согласовали план реализации договоренностей о частичном снятии ограничений в торговле. Его представят лидрам Дональду Трампу и Си Цзиньпину, которые должны будут одобрить договоренности.

Подробности соглашения пока не обнародованы. Однако американские переговорщики заявили, что они «абсолютно уверены» в решении вопросов, связанных с редкоземельными металлами. США рассчитывают, что Китай снимет ограничения на их экспорт.

Китайский представитель Ли Чэнган заявил, что стороны провели «профессиональный, рациональный, глубокий и откровенный» обмен мнениями. Он выразил надежду, что прогресс поспособствует «укреплению доверия и дальнейшему устойчивому и здоровому развитию экономических и торговых связей» между двумя странами.

Переговоры в Лондоне состоялись по настоянию администрации Трампа. Американский президент направил делегацию в Британию после его телефонного разговора с Си Цзиньпином.

По подсчетам Bloomberg, экспорт из Китая в США в мае сократился на 34%. Это самое большое падение с февраля 2020 года, времен первой волны пандемии коронавируса.