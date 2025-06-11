 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

Теперь соглашение должны будут оценить Дональд Трамп и Си Цзиньпин. США ожидают снятия ограничений Китая на экспорт редкоземельных металлов

США и Китай на переговорах в Лондоне согласовали предварительный план, призванный ослабить торговую напряженность, сообщает Bloomberg. Представители делегаций двух стран договорились о «рамочном соглашении» для реализации торговой сделки, заключенной в прошлом месяце в Женеве.

Тогда стороны условились, что Вашингтон снизит пошлины на китайские товары с 145 до 30%, а Пекин на американские — с 125 до 10% на 90 дней. Однако после временного перемирия в торговой войне переговоры «несколько зашли в тупик», признавал глава Минфина США Скотт Бессент. И Вашингтон, и Пекин обвинили друг друга в нарушениях.

Второй раунд переговоров стартовал в Лондоне 9 июня. По итогам двух дней обсуждений министр торговли США Говард Лютник сообщил, что стороны согласовали план реализации договоренностей о частичном снятии ограничений в торговле. Его представят лидрам Дональду Трампу и Си Цзиньпину, которые должны будут одобрить договоренности.

США и Китай начали вторую попытку договориться о мире в торговой войне
Политика
Фото:Toby Melville / Reuters

Подробности соглашения пока не обнародованы. Однако американские переговорщики заявили, что они «абсолютно уверены» в решении вопросов, связанных с редкоземельными металлами. США рассчитывают, что Китай снимет ограничения на их экспорт.

Китайский представитель Ли Чэнган заявил, что стороны провели «профессиональный, рациональный, глубокий и откровенный» обмен мнениями. Он выразил надежду, что прогресс поспособствует «укреплению доверия и дальнейшему устойчивому и здоровому развитию экономических и торговых связей» между двумя странами.

Переговоры в Лондоне состоялись по настоянию администрации Трампа. Американский президент направил делегацию в Британию после его телефонного разговора с Си Цзиньпином.

По подсчетам Bloomberg, экспорт из Китая в США в мае сократился на 34%. Это самое большое падение с февраля 2020 года, времен первой волны пандемии коронавируса.

Читайте РБК в Telegram.

ФСБ показала кадры допроса мужчины, готовившего диверсию по заданию СБУ

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

В австрийской школе произошла стрельба, есть погибшие

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

Мэра Красноярска арестовали по делу о взятке

В Якутии нашли пропавший самолёт. Видео

Появилось видео тушения пожара на контейнеровозе у побережья Индии

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай США торговое соглашение Дональд Трамп Си Цзиньпин
Материалы по теме
Трамп сообщил о переговорах с Китаем по урегулированию торговой войны
Политика
Китай обвинил США в нарушении «торгового перемирия»
Политика
Китай отверг обвинения США в нарушении договоренностей по торговле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
За ночь над Воронежской областью уничтожили более 15 дронов ВСУ Политика, 07:02
Смерть «цифровых кочевников». Почему компании начали увольнять релокантовПодписка на РБК, 07:02
Тамбовский губернатор сообщил об отражении массовой атаки дронов Политика, 07:00
10 отличных фестивалей лета: техно, фанк, сказки и мультфильмы Life, 07:00
В Красноярске назначили и. о. главы города после ареста мэра Политика, 06:53
США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле Политика, 06:43
Посол заявил, что «Золотой купол» отдаляет запуск диалога России и США Политика, 06:32
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Аэропорт в Саратове возобновил работу Общество, 06:24
Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА Политика, 06:05
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Следственный комитет выявил крупнейшую «серую» ферму майнеров в Иркутске Технологии и медиа, 05:58
Соцфонд назвал средний размер пенсии госслужащих в России Общество, 05:48
Подполковник признался в махинациях с оформлением ранений Политика, 05:40
В Роспотребнадзоре заявили о возможности ИИ создать опасные токсины Технологии и медиа, 05:24