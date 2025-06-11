Трамп объявил о заключении сделки с Китаем

США и Китай договорились о заключении торгового соглашения, теперь оно должно быть одобрено главами двух государств, сообщил Трамп. В рамках соглашения Вашингтон снизит пошлины на китайские до 55%, а Пекин на американские — до 10%

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Делегации США и Китая по итогам переговоров достигли соглашения о значительном снижении взаимных тарифов. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Наша сделка с Китаем готова и подлежит окончательному согласованию мной и председателем Си. Отношения прекрасные! Спасибо за внимание к этому вопросу», — написал Трамп.

В рамках соглашения Вашингтон снизит пошлины на китайские до 55%, а Пекин на американские — до 10%. Кроме того, США вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах, сообщил Трамп.

В апреле Китай в ответ на пошлины США расширил экспортные ограничения на ряд редкоземельных металлов и магнитов, но затем начал разрешать некоторые поставки. Теперь же, по словам Трампа, Китай согласился поставлять эти материалы без каких-либо ограничений.

Торговые переговоры между США и Китаем продолжались с мая. Первый раунд проходил в Женеве, второй — в Лондоне. По итогам двухдневных обсуждений министр торговли США Говард Лютник заявил, что стороны договорились о «рамочном соглашении» для реализации торговой сделки, заключенной в прошлом месяце в Женеве.

США начали вводить тарифы в отношении товаров из Китая в феврале 2025 года, а к началу апреля размер американских пошлин достиг 104%. Китай в ответ также скорректировал ставки, увеличив их размер до 84%. Следом Вашингтон объявил об увеличении пошлин до 125%. С учетом вступивших в силу в начале марта пошлин в размере 20% ставка для ввозимых китайских товаров достигла 145%. Пекин снова ответил повышением пошлин в отношении товаров из США — они достигли 125%. По итогам переговоров в Женеве в мае США и Китай заключили «перемирие» — Вашингтон согласился снизить пошлины со 145 до 30%, а Пекин — со 125 до 10% на 90 дней.

Трамп связывал введение повышенных пошлин с тем, что из Китая в США поступает наркотик фентанил. Кроме того, Вашингтон рассчитывал на исправление торговых дисбалансов и стимулирование переноса производств в Соединенные Штаты. Китайские власти отмечали, что не хотят торговой войны с США, но и «не боятся воевать».

Reuters писал, что торговая война между Китаем и США стала причиной резких колебаний на рынке и затормозила рост мировой экономики. По оценкам агентства, экспорт из Китая в США в мае сократился на 34,5%. Это самое большое падение с февраля 2020 года, времен первой волны пандемии коронавируса.