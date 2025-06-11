 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США ,  
0 

Трамп объявил о заключении сделки с Китаем

Сюжет
Торговая война США
США и Китай договорились о заключении торгового соглашения, теперь оно должно быть одобрено главами двух государств, сообщил Трамп. В рамках соглашения Вашингтон снизит пошлины на китайские до 55%, а Пекин на американские — до 10%
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Делегации США и Китая по итогам переговоров достигли соглашения о значительном снижении взаимных тарифов. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Наша сделка с Китаем готова и подлежит окончательному согласованию мной и председателем Си. Отношения прекрасные! Спасибо за внимание к этому вопросу», — написал Трамп.

В рамках соглашения Вашингтон снизит пошлины на китайские до 55%, а Пекин на американские — до 10%. Кроме того, США вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах, сообщил Трамп.

В апреле Китай в ответ на пошлины США расширил экспортные ограничения на ряд редкоземельных металлов и магнитов, но затем начал разрешать некоторые поставки. Теперь же, по словам Трампа, Китай согласился поставлять эти материалы без каких-либо ограничений.

США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Торговые переговоры между США и Китаем продолжались с мая. Первый раунд проходил в Женеве, второй — в Лондоне. По итогам двухдневных обсуждений министр торговли США Говард Лютник заявил, что стороны договорились о «рамочном соглашении» для реализации торговой сделки, заключенной в прошлом месяце в Женеве.

США начали вводить тарифы в отношении товаров из Китая в феврале 2025 года, а к началу апреля размер американских пошлин достиг 104%. Китай в ответ также скорректировал ставки, увеличив их размер до 84%. Следом Вашингтон объявил об увеличении пошлин до 125%. С учетом вступивших в силу в начале марта пошлин в размере 20% ставка для ввозимых китайских товаров достигла 145%. Пекин снова ответил повышением пошлин в отношении товаров из США — они достигли 125%.

По итогам переговоров в Женеве в мае США и Китай заключили «перемирие» — Вашингтон согласился снизить пошлины со 145 до 30%, а Пекин — со 125 до 10% на 90 дней.

Трамп связывал введение повышенных пошлин с тем, что из Китая в США поступает наркотик фентанил. Кроме того, Вашингтон рассчитывал на исправление торговых дисбалансов и стимулирование переноса производств в Соединенные Штаты. Китайские власти отмечали, что не хотят торговой войны с США, но и «не боятся воевать».

Reuters писал, что торговая война между Китаем и США стала причиной резких колебаний на рынке и затормозила рост мировой экономики. По оценкам агентства, экспорт из Китая в США в мае сократился на 34,5%. Это самое большое падение с февраля 2020 года, времен первой волны пандемии коронавируса.

Читайте РБК в Telegram.

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева
Китай США пошлины торговая война Дональд Трамп Си Цзиньпин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Трамп в два раза повысил пошлины на сталь и алюминий
Политика
США и Китай начали вторую попытку договориться о мире в торговой войне
Политика
Трамп сообщил о переговорах с Китаем по урегулированию торговой войны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Как конвертируемые бонды могут помочь бизнесу в условиях высоких ставокПодписка на РБК, 16:30
Появились кадры передачи тел погибших солдат Украине Политика, 16:29
Бывший замглавы Минтранса получил 8 лет за растрату более ₽423 млн Политика, 16:23
При взрыве газа в жилом доме в Армении погибли четыре человека Общество, 16:20
В Минпросвещения назвали недопустимым переход на электронные учебники Общество, 16:19
Почему при сделках с жильем электронный документ на бумаге недействителен Недвижимость, 16:17
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Мэр Балашихи назвал временным решение по шестиугольной спортплощадке Спорт, 16:14
Цена нефти Brent впервые за полтора месяца превысила $68 за баррель Инвестиции, 16:11
Трамп назвал хорошим четвертый телефонный разговор с Путиным Политика, 16:08
Володин и Роспотребнадзор поспорили о нормативе по жидкому мылу в школах Общество, 16:05
Спрос вырос на треть: сколько стоит жилье на морских курортах в 2025 году Недвижимость, 15:59
Лондон раскрыл, кто покроет убытки за оставшиеся в России самолеты Политика, 15:59
Как цифровые платформы меняют экономику Отрасли, 15:58