К экс-куратору украинской «Большой стройки» Тимошенко пришли с обысками

Сотрудники НАБУ провели обыск у экс-заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. По данным УП, они были проведены в рамках слива информации из НАБУ по делу о коррупции на «Большой стройке»

Кирилл Тимошенко (Фото: офис президента Украины)

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к экс-заместителю главы офиса президента Украины, советнику главы Минобороны и бывшему куратору проекта «Большая стройка» Кириллу Тимошенко, передает корреспондент «Украинской правды».

На опубликованных изданием фотографиях видно, что Тимошенко находится в автомобиле, вокруг которого «работают» детективы НАБУ. При этом в самом НАБУ уточнили изданию «Телеграф», что Тимошенко пока не задержан, идут следственные действия.

Позднее сам Тимошенко подтвердил проведение у него обысков, однако отметил, что они были «по делу, к которому не имеет никакого отношения». «Все требования правоохранителей я выполнил, личных претензий ко мне нет», — сказал он.

«Большое строительство», или «Большая стройка» — проект, запущенный администрацией Владимира Зеленского в 2020 году. Его целью называлось развитие социальной, транспортной и спортивной инфраструктуры. Зеленский тогда пообещал за пять лет обновить 25 тыс. км дорог и завершить десятки долгостроев. Тимошенко курировал проект, будучи на должности замглавы офиса президента Украины (с мая 2019-го по январь 2023 года). «Большая стройка» неоднократно подвергалась критике за картельные сговоры, завышение цен и привлечение к работе иностранных компаний вместо украинских. Бывший министр финансов Игорь Уманский еще до начала спецоперации говорил, что на программе разворовывается порядка 40% бюджетных средств.

«Украинская правда» отмечает, что обыскам у Тимошенко предшествовало расследование журналистов о том, что НАБУ, получившее постановление на обыск у руководителя «Нафтогаза» и бывшего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, в итоге не провело его из-за решения главы ведомства Семена Кривоноса. По данным издания, после публикации в НАБУ решили разыскать тех, кто поделился информацией с журналистами.

Ранее Кривонос не явился на заседание антикоррупционного комитета Верховной рады, где его должны были допросить в рамках расследования дела о возможных утечках в НАБУ. Как писала «Страна.ua», дело продолжается с мая и касается коррупции на «Большой стройке». Тогда выяснилось, что высокопоставленные сотрудники НАБУ передавали информацию подозреваемым в громком коррупционном расследовании и предупреждали их о предстоящих обысках. Предполагаемые утечки были обнаружены после того, как следователи изъяли телефон, принадлежавший бизнесмену Юрию Холику, который находился под следствием.

«Страна» отмечала, что «атака» на НАБУ связана с противостоянием двух главных антикоррупционных структур Украины — НАБУ и САП. Нынешнее руководство НАБУ, по данным издания, уволило ряд «западных ставленников», что вызвало возмущение у руководства САП и прозападных активистов.