США заявили о разрушении российского спутника на орбите

Российский спутник «Ресурс-П» распался более чем на 100 деталей, сообщило Космическое командование ВС США. В «Роскосмосе» напомнили, что он был выведен из эксплуатации еще два года назад

Макет космического аппарата «Ресурс-П» (Фото: Николай Хижняк / РИА Новости)

Российский космический аппарат «Ресурс П1» распался более чем на 100 деталей на низкой околоземной орбите 26 июня, сообщило космическое командование ВС США (SPACECOM) в X. Там отметили, что обломки не представляют угрозы.

Спутник «Ресурс П1» был запущен в июне 2013 года. В пресс-службе «Роскосмоса», отвечая на запрос РБК, напомнили, что аппарат вывели из эксплуатации два года назад. Подробностей инцидента ни одна из сторон не раскрыла.

Гражданские космические аппараты «Ресурс-П» предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Срок активного существования на орбите составляет порядка пяти лет. Всего было запущено четыре таких аппарата, последний из них — 31 марта 2024 года. Запуск пятого аппарата этой серии также планируется в этом году.

Инциденты с разрушением спутников на орбите случаются регулярно. Так, в августе прошлого года старый советский спутник «Космос», уже давно выведенный из эксплуатации, распался на орбите после столкновения с космическим мусором.

США в 2021 году обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия против одного из своих спутников, в результате чего появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением. Космическое командование США тогда подтвердило, что имело место редкое и потенциально опасное «событие, связанное с образованием мусора», но не сообщило подробностей и не упомянуло Россию. Находящиеся на МКС космонавты и астронавты из-за сближения с обломками в целях безопасности укрывались в кораблях «Союз МС-19» и Crew Dragon.

В мае Пентагон заявил, что Россия вывела на низкую околоземную орбиту спутник, который может атаковать другие спутники. В американском военном ведомстве указали, что на этой же орбите находятся правительственные спутники США. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов при этом отмечал, что именно западные страны пытаются превратить космос в поле боя.