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Политика ,  
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Последнему ельцинскому губернатору в Совфеде нашли замену

Депутаты избрали олимпийского чемпиона Хтея сенатором от Белгородской области
Сенатором от Белгородской области стал олимпийский чемпион Тарас Хтей, ранее он был депутатом в областной думе. В начале июня по собственному желанию полномочия на этом посту досрочно сложил Евгений Савченко
Тарас Хтей
Тарас Хтей (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Депутаты Белгородской областной думы избрали 42-летнего олимпийского чемпиона Тараса Хтея представителем региона в Совфеде, пишет местное издание «БелПресса». Он сменит на этом посту Евгения Савченко, досрочно снявшего полномочия в начале июня.

Хтей был депутатом по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу № 2.

По данным «БелПрессы», парламентарии отказались от тайного голосования и единогласно поддержали его кандидатуру.

Тарас Хтей родился в селе Забужье Львовской области. В юношестве он переехал в Москву и начал заниматься спортом. В 2012 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной России по волейболу, в 2017-м возглавил Федерацию волейбола Белгородской области. Хтей также был депутатом Белгорода, в 2020 году избран в областную думу. Имеет Орден дружбы и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Получил звание заслуженного мастера спорта России.

РБК обратился за комментарием к Тарасу Хтею.

5 июня Совфед освободил от должности сенатора от Белгородской области Евгения Савченко. Он находился на этом посту с 2020 года. Савченко сам попросил о досрочном сложении полномочий.

Совфед освободил от полномочий сенатора от Белгородской области Савченко
Политика
Евгений Савченко

До этого он возглавлял Белгородскую область почти 30 лет и стал последним ельцинским губернатором, которого отправил в отставку президент России Владимир Путин. В 2022 году из-за книги Савченко «Потрясение» разгорелся скандал в «Единой России». В ней он рассказал о знакомстве с женщиной-«боговидицей», через которую смог общаться с «Господом Земли Моностоном», Богородицей, Сергием Радонежским и душой Владимира Высоцкого, а те, в свою очередь, давали ему советы по управлению регионом. Книгу распространили первый заместитель председателя Белгородской областной думы Елена Бондаренко и вице-спикер Валерий Сергачев, после чего были исключены из «Единой России» из-за «дискредитации партии».

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Россия Белгородская область Совфед областная дума Евгений Савченко сенатор
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