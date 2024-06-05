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Политика ,  
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Совфед освободил от полномочий сенатора от Белгородской области Савченко

Совет Федерации освободил от должности сенатора от Белгородской области и бывшего губернатора этого региона Евгения Савченко,

С соответствующей просьбой о досрочном снятии полномочий в Совфед обратился сам Савченко. В среду на пленарном заседании его обращение поддержали.

Савченко стал сенатором в 2020 году, входил в комитет верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам. До этого он возглавлял Белгородскую область на протяжении почти 30 лет, после него этот пост занимали Денис Буцаев и Вячеслав Гладков.

Он был последним ельцинским губернатором, которого отправил в отставку президент России Владимир Путин.

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Евгений Савченко

Савченко родился 8 апреля 1950 года в поселке Красная Яруга в Белгородской области. Карьеру начал на белгородских сельскохозяйственных предприятиях, а также в областных партийных органах.

С 1990 по 1993 год был консультантом Минсельхоза, замглавы Главного управления растениеводства ведомства и гендиректором компании «Российские семена». Бывший президент России Борис Ельцин утвердил его в должности губернатора Белгородской области 18 декабря 1993 года. В 1996–2001 годах Савченко возглавлял комитет Совфеда по аграрной политике (тогда верхняя палата формировалась из губернаторов).

В 2021 году он защитил докторскую диссертацию по специальности «экономика и управление народным хозяйством». Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Почета, имеет почетное звание «Рыцарь детства».

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Теги
Совет Федерации Белгородская область сенатор Евгений Савченко
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