Последний ельцинский губернатор уйдет из Совфеда

Евгений Савченко (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Сенатор от Белгородской области и бывший губернатор этого региона Евгений Савченко досрочно сложит свои полномочия, пункт об этом содержится в повестке завтрашнего заседания верхней палаты. Савченко стал сенатором в 2020 году, а до этого возглавлял регион на протяжении почти 30 лет. Он был последним ельцинским губернатором, которого отправил в отставку Путин.

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