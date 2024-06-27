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Политика ,  
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Двух бывших министров обороны Китая заподозрили во взятках

Их исключили из Коммунистической партии Китая. Вэй Фэнхэ был министром обороны Китая в 2018–2023 годах, на посту его сменил Ли Шанфу, которого потом тоже отстранили
Вэй Фэнхэ
Вэй Фэнхэ (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

27 июня Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) решило исключить из партии двух бывших министров обороны Китая Ли Шанфу и Вэя Фэнхэ, передают Caixin и Sina Finance.

Ли Шанфу занимал пост главы Минобороны страны в марте-октябре 2023 года, а Вэй Фэнхэ был министром с марта 2018 по март 2023-го. Их также лишили военной квалификации. Оба были в званиях генерал-полковников. Ли Шанфу служил в силах стратегического обеспечения (включают техническую разведку, киберсредства, психологические операции, радиоэлектронную борьбу), а Вэй Фэнхэ — в ракетных войсках (под их контролем находится ядерное оружие) Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В августе Комиссия по проверке дисциплины и надзору начала расследования нарушений Ли Шанфу дисциплины и закона. Тогда было установлено, что он серьезно нарушил «политическую и организационную дисциплину», нарушил закон, добиваясь кадровых льгот для себя и других. «Нарушение дисциплины» — китайский политический эвфемизм, подразумевающий коррупцию.

Комиссия определила, что он использовал свое служебное положение, способствуя выгоде других людей, получал большие суммы денег и передавал средства другим лицам, а также нанес большой ущерб национальной обороне и военному строительству.

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Вэй Фэнхэ

Комиссия в сентябре начала расследование в отношении Вэя Фэнхэ. Было установлено, что он также серьезно нарушил «политическую и организационную дисциплину», подозревается во взяточничестве и получении больших сумм денег.

В феврале Bloomberg писал, что Вэй Фэнхэ не вошел в список чиновников, получивших поздравления с китайским Новым годом (10 февраля) от высшего руководства. Он также не присутствовал на новогоднем приеме с лидером Китая Си Цзиньпинем.

В марте 2023 года на посту министра обороны Вэя Фэнхэ сменил Ли Шанфу, которого позже заменил Дун Цзюнь, который был тогда командующим Военно-морскими силами (ВМС) НОАК. В сентябре Financial Times писала со ссылкой на трех американских чиновников и двух лиц, знакомых с разведданными, что Ли Шанфу был отстранен от должности и находится под следствием.

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Георгий Смирнов
Китай коммунистическая партия Политбюро
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