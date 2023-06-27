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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Обращение Путина к силовикам из-за событий с ЧВК «Вагнер». Видео

Путин обратился к силовикам в связи с событиями вокруг ЧВК «Вагнер»

Обращение Путина к силовикам из-за событий с ЧВК «Вагнер». Видео
Video

Президент Владимир Путин выступил с крыльца Грановитой палаты в Кремле и заявил, что российские вооруженные силы «фактически остановили гражданскую войну» во время событий вокруг ЧВК «Вагнер» 24 июня.

Военных, а также сотрудников Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО он назвал настоящими защитниками Отечества, «которые в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос».

В конце речи президент сообщил, что в противостоянии с мятежниками погибли летчики, и объявил в память о них минуту молчания.

Теги
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Владимир Путин ЧВК Вагнер военные Кремль
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