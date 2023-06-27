Путин выступит перед силовиками в Кремле с крыльца Грановитой палаты

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 92,3 (+0,8) Инвестиции, 26 июн, 16:07 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 84,66 (+0,58) Инвестиции, 26 июн, 16:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:05
Заседание Госдумы началось с аплодисментов Путину и Лукашенко Политика, 14:03
Foot Mercato сообщил о договоренности «Реала» по поводу перехода Мбаппе Спорт, 13:57
Маск назвал «безумием и жестокостью» фразу о смерти русских Политика, 13:57
Как нацпроект помогает нарастить производительность труда на предприятии Национальные проекты, 13:56
«Мы семья»: как известные корпоративные установки рушат компанию Pro, 13:53
Глава Росгвардии объяснил быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» Политика, 13:47
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Как узнать кадастровую стоимость недвижимости. Инструкция Недвижимость, 13:45
Росгвардии после событий с ЧВК «Вагнер» передадут танки Политика, 13:36
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 13:31
В Россию приехал главком Силами правопорядка Ирана Политика, 13:31
В России изменятся правила получения водительских прав. Подробности Авто, 13:31
Путин объявил минуту молчания в честь погибших во время мятежа летчиков Политика, 13:30
Что читать в ближайшие годы: история, психология и культура согласия Социальная экономика, 13:21
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Путин выступит перед силовиками в Кремле с крыльца Грановитой палаты

Песков: Путин выступит перед силовиками в Кремле с крыльца Грановитой палаты
На крыльце Грановитой палаты идет подготовка к выступлению, туда уже прибыли военные, а также приехал министр обороны Сергей Шойгу
Владимир Путин во время совещания с руководителями силовых ведомств в Кремле, 26 июня 2023 года
Владимир Путин во время совещания с руководителями силовых ведомств в Кремле, 26 июня 2023 года (Фото: Юлия Бубнова / ТАСС)

Президент России Владимир Путин сделает заявление и обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД И ФСО, которые обеспечивали порядок во время событий с ЧВК «Вагнер», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Обращение будет сделано в Кремле, с крыльца Грановитой палаты, подтвердил он.

«Выступление будет действительно. Много бойцов. В Кремле, чтобы найти место — это как раз именно свободная площадь», — объяснил он выбор места.

По словам Пескова, перед этим у Путина будет международный звонок.

Телеграм-канал «Вы слушали «Маяк» опубликовал видео, где видно, что на крыльце Грановитой палаты идет подготовка к выступлению, а на ступеньках выложили красную ковровую дорожку.

Также телеграм-канал опубликовал видео, на котором видно, что на площадь перед Грановитой палатой уже приехал министр обороны Сергей Шойгу.

За последние несколько дней президент Владимир Путин выступил с двумя телеобращениями. Первое было посвящено событиях вокруг ЧВК «Вагнер», которые блокировали Ростов-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Основатель частной военной компании Евгений Пригожин связывал свои действия, как он сообщал, с ударом «военного руководства» по лагерю ЧВК. Минобороны это опровергло.

Читайте на РБК Pro
Цены на нефть могут упасть еще ниже. Что будет с акциями нефтяников США
Грязные прелести: почему провалился SexTech-стартап Кары Делевинь
Почему в США впервые за 20 лет сменился лидер на рынке пива
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег

«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предал Россию и ответит за это», — заявил президент в обращении 24 июня.

Со вторым заявлением Путин выступил 26 июня, после того, как при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко ситуация была урегулирована и Пригожин свернул силы ЧВК «Вагнер» и объявил об их возвращении в тыловые лагеря.

«Благодарю вас за выдержу, сплоченность, патриотизм. <...> Повторю, что была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях», — сказал Путин во втором телеобращении, обращаясь к россиянам.

Вечером 26 июня Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств, сообщала пресс-служба Кремля. «Я собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране», — заявил президент.

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Путин Кремль обращение
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лукашенко предсказал гибель Белоруссии в случае разрушения России
Политика
CNN узнал о просьбе США к Украине во время мятежа Пригожина
Политика
Лукашенко заявил об «упущенной ситуации» с ЧВК «Вагнер»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter