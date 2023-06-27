Песков: Путин выступит перед силовиками в Кремле с крыльца Грановитой палаты

Путин выступит перед силовиками в Кремле с крыльца Грановитой палаты

На крыльце Грановитой палаты идет подготовка к выступлению, туда уже прибыли военные, а также приехал министр обороны Сергей Шойгу

Владимир Путин во время совещания с руководителями силовых ведомств в Кремле, 26 июня 2023 года (Фото: Юлия Бубнова / ТАСС)

Президент России Владимир Путин сделает заявление и обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД И ФСО, которые обеспечивали порядок во время событий с ЧВК «Вагнер», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Обращение будет сделано в Кремле, с крыльца Грановитой палаты, подтвердил он.

«Выступление будет действительно. Много бойцов. В Кремле, чтобы найти место — это как раз именно свободная площадь», — объяснил он выбор места.

По словам Пескова, перед этим у Путина будет международный звонок.

Телеграм-канал «Вы слушали «Маяк» опубликовал видео, где видно, что на крыльце Грановитой палаты идет подготовка к выступлению, а на ступеньках выложили красную ковровую дорожку.

Также телеграм-канал опубликовал видео, на котором видно, что на площадь перед Грановитой палатой уже приехал министр обороны Сергей Шойгу.

За последние несколько дней президент Владимир Путин выступил с двумя телеобращениями. Первое было посвящено событиях вокруг ЧВК «Вагнер», которые блокировали Ростов-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Основатель частной военной компании Евгений Пригожин связывал свои действия, как он сообщал, с ударом «военного руководства» по лагерю ЧВК. Минобороны это опровергло.

«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предал Россию и ответит за это», — заявил президент в обращении 24 июня.

Со вторым заявлением Путин выступил 26 июня, после того, как при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко ситуация была урегулирована и Пригожин свернул силы ЧВК «Вагнер» и объявил об их возвращении в тыловые лагеря.

«Благодарю вас за выдержу, сплоченность, патриотизм. <...> Повторю, что была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях», — сказал Путин во втором телеобращении, обращаясь к россиянам.

Вечером 26 июня Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств, сообщала пресс-служба Кремля. «Я собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране», — заявил президент.