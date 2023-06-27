Песков: воля президента Путина не допустить худшего сыграла роль в ситуации с ЧВК «Вагнер»

Песков заявил о воле Путина «не допустить худшего» в ситуации с ЧВК

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В ситуации с ЧВК «Вагнер» главную роль сыграли усилия президента России, его воля «не допустить худшего», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Главное — это усилия президента Российской Федерации, его воля не допустить худшее развитие событий. Это было сделано», — сказал он.

Пресс-секретарь не согласился с оценкой, что позиции российской власти пошатнулись из-за попытки вооруженного мятежа. «Сейчас много ультраэмоциональных истерик и среди специалистов, и неспециалистов, политологов и псевдополитологов. Это прорывается через некоторые истерические новые СМИ, через интернет и так далее», — пояснил он.

При этом Песков не стал комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуацию с «вагнеровцами» «упустили».

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