Александр Лукашенко: Я 30 лет готовлюсь к войне, поэтому вы живете под мирным небом

Лукашенко заявил о колоссальных усилиях для жизни без войны

Александр Лукашенко (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прикладывает «колоссальные усилия» для «жизни без войны». Об этом он заявил на мероприятии, посвященном вручению погон высшему офицерскому составу, предает телеграм-канал «Пул Первого».

«Вы все читаете упреки в мой адрес: 30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом», — сказал Лукашенко.

Он также назвал жизнь без войны «результатом кропотливой ежедневной работы», уточняет БелТА.

По его словам, нынешнему поколению выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. «Мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада», — сказал Лукашенко (также цитата по БелТА)

Он также сообщил, что отдал поручение привести армию Белоруссии в полную боевую готовность после «событий на юге России».

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