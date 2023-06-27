Лукашенко заявил о колоссальных усилиях для жизни без войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прикладывает «колоссальные усилия» для «жизни без войны». Об этом он заявил на мероприятии, посвященном вручению погон высшему офицерскому составу, предает телеграм-канал «Пул Первого».
«Вы все читаете упреки в мой адрес: 30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом», — сказал Лукашенко.
Он также назвал жизнь без войны «результатом кропотливой ежедневной работы», уточняет БелТА.
По его словам, нынешнему поколению выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. «Мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада», — сказал Лукашенко (также цитата по БелТА)
Он также сообщил, что отдал поручение привести армию Белоруссии в полную боевую готовность после «событий на юге России».
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