Путин посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Попову

Старший лейтенант Попов посмертно удостоен звания Героя России. Как сообщили в Минобороны, действия офицера позволили удержать стратегически важный рубеж

Александр Попов (Фото: Минобороны РФ)

Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Александру Попову, погибшему в ходе спецоперации на Украине. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Офицер удостоен высокого звания «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Как сообщили в Минобороны, подразделение Попова прикрывало позиции российских войск. Когда украинские силы попытались прорвать оборонительные рубежи, взвод «совершил рывок в направлении главного удара противника» и, скорректировав огонь артиллерии, вынудил наступавших отойти на исходные позиции.

После этого украинские силы пытались окружить взвод, но Попов быстро сориентировался и «лично выстрелом из установки ПТУР (для стрельбы противотанковыми управляемыми ракетами. — РБК) уничтожил» девять человек из числа наступавших и предотвратил окружение, сообщили в министерстве. Во время боя офицер был ранен — вблизи разорвался артиллерийский снаряд, — но продолжил командовать взводом. Затем он получил еще одно тяжелое ранение.

«Александр Попов ценой своей жизни обеспечил удержание стратегически важного рубежа», — говорится в сообщении Минобороны.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой и ввел военное положение.