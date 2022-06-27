Путин посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Попову

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 56,05 (+0,09) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,04) Инвестиции, 16:17
В ЕК анонсировали проверки машин и поездов в Калининград из-за санкций Политика, 16:42
Экс-президенту Молдавии Додону предъявили обвинение по делу о хищениях Политика, 16:39
РФС назвал лучшего арбитра прошедшего сезона Спорт, 16:39
IKEA начала распродажу товаров в России Общество, 16:38
Хакеры атаковали учреждения Литвы после запрета транзита в Калининград Общество, 16:33
Три вертолетные площадки при крупных медцентрах появятся в Москве Город, 16:31
Минимальный гарантированный доход: что это и как решит проблему бедности Социальная экономика, 16:30
В Челябинске простились с погибшим на Украине морпехом Политика, 16:29
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 16:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:17
Подающему мячи мальчику стало плохо во время матча украинки на Уимблдоне Спорт, 16:13
Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника Общество, 16:08
Стали известны правила оформления Fan ID Спорт, 16:06
Путин посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Попову Политика, 16:01

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Попову

Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Попову, погибшему на Украине
Старший лейтенант Попов посмертно удостоен звания Героя России. Как сообщили в Минобороны, действия офицера позволили удержать стратегически важный рубеж
Александр Попов
Александр Попов (Фото: Минобороны РФ)

Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Александру Попову, погибшему в ходе спецоперации на Украине. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Офицер удостоен высокого звания «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Как сообщили в Минобороны, подразделение Попова прикрывало позиции российских войск. Когда украинские силы попытались прорвать оборонительные рубежи, взвод «совершил рывок в направлении главного удара противника» и, скорректировав огонь артиллерии, вынудил наступавших отойти на исходные позиции.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

После этого украинские силы пытались окружить взвод, но Попов быстро сориентировался и «лично выстрелом из установки ПТУР (для стрельбы противотанковыми управляемыми ракетами. — РБК) уничтожил» девять человек из числа наступавших и предотвратил окружение, сообщили в министерстве. Во время боя офицер был ранен — вблизи разорвался артиллерийский снаряд, — но продолжил командовать взводом. Затем он получил еще одно тяжелое ранение.

«Александр Попов ценой своей жизни обеспечил удержание стратегически важного рубежа», — говорится в сообщении Минобороны.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой и ввел военное положение.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Базовый план старта формата Ironman 70.3
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию
Статьи
Pro
САР на острове Октябрьский в Калининградской области Кипр уже не такой манящий: как перевести бизнес в «русский офшор»
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Исследования
Pro
Фото: Getty Images «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай
Кейсы
Pro
Как сократить потери бизнеса. Разбираем четыре вида разрывов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Герой России Военная операция на Украине Владимир Путин

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Путин наградил танковый полк орденом Жукова «за массовый героизм»
Политика
Золотов наградил двух офицеров Росгвардии за мужество в ходе спецоперации
Политика
В Липецке похоронили погибшего на Украине связиста Тихоокеанского флота
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter