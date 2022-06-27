СБУ задержала экс-депутата за концепцию Николаевской народной республики
Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего депутата городского совета Николаева, разработавшего концепцию Николаевской народной республики, которая в будущем должна будет присоединиться к России, сообщается на сайте СБУ.
Как утверждают в ведомстве, мужчина по указанию российских спецслужб якобы подготовил документальное, правовое и общественно-политическое обоснование для создания и функционирования республики в пределах Николаевской области Украины. В документах, изъятых у него во время обыска, говорилось, что эта область должна была заявить о выходе из состава Украины и провозгласить себя Николаевской народной республикой (ННР), а затем в течение месяца перейти на русский язык, получить собственные герб, флаг и гимн. После завершения спецоперации республика, согласно концепции задержанного, должна была просить включить ее в состав России.
Мужчина также планировал, утверждают в СБУ, что в ННР введут российский рубль, реорганизуют системы образования и здравоохранения по российскому образцу, а культурная отрасль будет функционировать в рамках концепции Русского мира.
Николаевская область находится на юге Украины. На западе она граничит с Одесской, на севере — с Кировоградской, а на востоке — с Днепропетровской и Херсонской областями. Херсонская область находится под контролем российских военных.
Как заявили в Минобороны, установление контроля над югом Украины, а также над Донбассом — это одна из задач второй фазы спецоперации. Контроль над югом Украины позволит обеспечить коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», отметили в ведомстве.
Как утверждают в СБУ, в случае успешного захвата Николаевской области российские спецслужбы пообещали мужчине одну из руководящих должностей в ННР. «Поэтому фигурант не только готовил «концепции», но и предоставлял информацию о подразделениях ВСУ на территории областного центра», — сообщили в Службе безопасности Украины.
Ее сотрудники провели у бывшего депутата обыск. Во время него они помимо «переписки с представителями спецслужб России» нашли «русскую и советскую символику», а также «личные заметки по созданию» и работе так называемой ННР.
Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена). В ч. 2 этой статьи говорится о том, что гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он «во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании». Ч. 1 статьи о госизмене предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее целями президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от геноцида, а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства. Он также подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать украинские территории. «Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой», — сказал президент.
После начала спецоперации в военных администрациях Херсонской и Запорожской (российские военные контролируют большую ее часть) областей заявили о намерении провести референдум о присоединении к России. О желании войти в состав Российской Федерации также объявили власти ДНР и ЛНР. В Кремле отметили, что прежде чем говорить о проведении референдумов, в регионах следует обеспечить безопасность, после чего дать свободу выбора местному населению.