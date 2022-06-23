В Липецке похоронили погибшего на Украине связиста Тихоокеанского флота

Сергей Чёрный-Каминский (Фото: uvarkina_evgenia / VK)

В Липецке похоронили связиста Тихоокеанского флота Сергея Черного-Каминского, который погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила на своей странице во «ВКонтакте» мэр города Евгения Уваркина.

«Липецк простился с Сергеем Черным-Каминским — героем, погибшим смертью храбрых в бою с националистами в ходе специальной военной операции на Украине», — написала Уваркина.

Черный-Каминский родился в Хабаровском крае и начал военную карьеру в 2009 году. Он служил в роте связи и радиотехнического обеспечения Тихоокеанского флота начальником радиомаркерного пункта.

За мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, Черный-Каминский представлен к государственной награде, сообщила Уваркина.

Похороны военнослужащего состоялись в Липецке, поскольку там живут его родители. У Черного-Каминского осталось двое сыновей.

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Минобороны дважды сообщало о российских потерях: 2 и 25 марта. По последним данным министерства, в ходе операции 1351 военнослужащий погиб, еще 3825 были ранены.

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Информацию о погибших на Украине военнослужащих периодически сообщают власти российских регионов.