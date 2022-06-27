Forbes узнал о выставленной на продажу яхте миллиардера Молчанова

74-метровая мегаяхта Aurora продается за €130 млн. В марте ей удалось избежать задержания в Испании, поскольку властям потребовалось время, чтобы установить владельца через цепочку компаний, сообщала El País

Яхта «Aurora» (справа) (Фото: Enric Fontcuberta / EPA / ТАСС)

Основной владелец девелеперской компании ЛСР Андрей Молчанов выставил на продажу принадлежащую ему мегаяхту Aurora. Объявление о продаже судна появилось на сайте яхтенного брокера Burgess. Первым на него обратил внимание Forbes. О том, что судно принадлежит Молчанову, сообщили два источника издания на яхтенном рынке.

По данным с сайта Burgess, 74-метровая яхта продается за €130 млн. Она была построена на верфи Lurssen в Германии в 2017 году. Судно может принять 16 гостей и до 22 членов экипажа.

Представитель группы ЛСР отказался от комментариев.

Молчанову принадлежит контрольный пакет (50,33%) группы ЛСР, одного из крупнейших застройщиков России. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $1,2 млрд.

Под санкции США или Евросоюза Молчанов не попал. Однако, как отметил источник Forbes, даже у тех россиян, которые избежали ограничений, возникают сложности с обслуживанием яхт.

По данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, Aurora находится в турецком порту Гечек. Туда судно прибыло от берегов Испании.

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Как сообщала газета El País, когда началась спецоперация, яхта находилась на «секретном» ремонте на верфи MB92 в порту Барселоны. В марте испанские власти приказали задержать Aurora и стоявшую рядом с ней яхту Valeri, которую они связывали с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, попавшим под санкции (в «Ростехе» сообщение об аресте яхты и ее связи с Чемезовым назвали целенаправленной ложью для дискредитации России). Однако Aurora все же удалось покинуть порт. Дело в том, что для задержания судна власти должны были установить владельца, на что им требовалось время, поскольку яхта, как пишет El País, принадлежит бизнесмену через цепочку компаний.