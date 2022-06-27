Турция связала военную операцию России на Украине с действиями Запада

По словам представителя Эрдогана, решение Москвы о проведении на Украине спецоперации могло быть связано с действиями Запада на протяжении последних 30 лет

Представитель президента Турции Ибрагим Калын (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Турция осуждает военную операцию России на Украине, однако допускает, что решение Москвы могло быть связано с действиями Запада на протяжении 30 лет, включая расширение НАТО. Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.



«Это не оправдывает вторжение России в Украину. Но когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо рассматривать причинно-следственную связь, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка», — сказал он.

Представитель президента Турции считает, что «в новом порядке на вершине пирамиды находится сверхдержава», а под ней пять-шесть «великих сил»: Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. «Россия начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет. Те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу, сказали: давайте идти путем конфликта», — добавил Калын.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее основными целями защиту населения Донбасса от «геноцида», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства.

Впоследствии он заявил, что спецоперация на Украине была единственной возможностью для России упредить агрессию против собственной территории. «Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО», — говорил Путин.

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В конце прошлого года Путин предлагал начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Президент подчеркивал, что России нужны именно юридические гарантии, потому что западные страны не выполнили взятые на себя устные обязательства. «Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток», — отмечал Путин, но, по его словам, все было сделано ровно наоборот. Президент подчеркивал, что «законные российские озабоченности в сфере безопасности» были проигнорированы и игнорируются до сих пор.

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В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о степени готовности Украины и других государств к вступлению в НАТО будут принимать члены альянса, а у России нет права вето в этом вопросе. Переговоры России, США и НАТО по вопросу гарантий безопасности также не принесли результатов.