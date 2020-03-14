Самолеты Ту-142 совершили полет над Тихим и Северным Ледовитым океанами

Фото: Минобороны РФ

Два российских противолодочных самолета Ту-142 выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении Минобороны.

Экипажи лайнеров оттачивали навыки полета над безориентирной местностью, говорится в сообщении. Кроме того, летчики отработали координацию при пилотировании без помощи наземных радиотехнических средств аэронавигации, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что самолеты Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

Общее время полета составило более 12 часов. За время полетов летчики преодолели расстояние более 5 тыс. км.