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ЕС проведет военные игры для подготовки к кибератакам со стороны России
Инициатором учений, в которых будут участвовать гражданские ведомства стран-членов Евросоюза, является Финляндия. Страна в прошлом году заявила о сбоях в работе GPS и связала их с Россией
Фото: Steve Marcus / Reuters

С 1 июля страной-председателем Совета Евросоюза станет Финляндия. Министр иностранных дел этой страны Пекка Хаависто заявил, что после того, как это произойдет, страна организует в рамках союза учения для подготовки к возможным кибератакам со стороны России и Китая, пишут Financial Times и The Guardian. Обе газеты называют учения «военными играми».

В рамках ЕС такие учения уже проходили, но в них участвовали министерства обороны стран-членов, Хельсинки же полагает, что они должны затронуть и другие государственные органы из-за гибридного характера угроз, с которым столкнулось объединение. FT указывает, что планируется участие министерств финансов и внутренних дел.

«Мы хотим, чтобы страны-члены и союз в целом усилили свой потенциал по предотвращению и реагированию (на подобные атаки. — РБК). И военные, и гражданские власти могут в кризисный момент сделать лишь то, к чему они были подготовлены», — сказал Хаависто.

Власти Финляндии ранее говорили, что кибербезопасность станет одним из приоритетов в качестве председателя Совета ЕС, отмечает Guardian.

Хотя страна не является членом НАТО, на ее территории работает Европейский центр по противодействию гибридным угрозам (Hybrid CoE), созданный под эгидой Североатлантического альянса и ЕС. Этот центр — аналитический центр, который помимо исследования киберугроз организует учебные и тренировочные курсы для чиновников ЕС. Его бюджет составляет €1,5 млн.

Обе газеты связывают намерение Финляндии провести учение со сбоями в работе GPS, с которыми страна столкнулась в ноябре 2018 года. По времени это совпало с учениями НАТО. Хельсинки считают, что помехи были вызваны Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что у Москвы нет данных о причастности России к сбоям.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Европейский Союз, кибератаки
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