Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями

Каждый год российская экономика теряет из-за картелей до 2% ВВП, рассказал глава кабмина на заседании правительства

Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы по выявлению и пресечению картелей. Соответствующий документ, датированный и подписанный 17 июня, размещен на сайте правительства.

Программа мер, как следует из текста распоряжения, рассчитана на 2019–2023 годы. В ней будут участвовать Генпрокуратура, Минюст, Федеральное казначейство, Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба и Федеральная служба судебных приставов. Контролировать выполнение всех мер будет правительство.

О подписании документа глава кабмина сообщил также на открытии заседания правительства в четверг. Он напомнил, что вместе с министрами не так давно обсуждал выполнение поручений, которые касаются пресечения картельных сговоров.

«Такого рода шаги требовали согласования с бизнесом, поскольку они затрагивают государственные интересы и интересы предпринимателей», — заявил Медведев (цитата по ТАСС).

По различным оценкам, которые привел премьер, ежегодно российская экономика теряет от 1,5 до 2% ВВП из-за картелей. В год правоохранители заводят более 400 дел, связанных с заключением соглашений об ограничении конкуренции, и 85% из них приходится на картели. Медведев отметил, что это число только растет.