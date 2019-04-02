В Дагестане обнаружили картельный сговор почти на 18 млрд руб.

В Дагестане обнаружили картельный сговор почти на 18 млрд руб.

Генпрокуратура России сообщила о разоблачении в Дагестане картельного сговора компаний, которые обслуживают дороги. Этот сговор позволил им заработать около 18 млрд руб., заявили в ведомстве, передает «РИА Новости».

Официальный представи​тель Генпрокуратуры Александр Куренной на интернет-канале «Эфир» пояснил, что сговор этих фирм не позволил сформировать конкурентную цену на торгах по обслуживанию дорог, компании таким образом получили доход в 17,7 млрд руб.

Возбуждено уголовное дело по ст. 178 УК (ограничение конкуренции). Другие детали сговора в прокуратуре не уточнили.

В августе 2018 года правоохранительные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту картельного сговора в сфере дорожного строительства и извлечения незаконного дохода в особо крупном размере. Тогда сообщалось, что ООО «Дорстройотряд-99», НПО «Дормост», «Бурбау», ИПТС — «Транспроект» и АО «Мостоотряд-99» заключили и реализовали соглашение, ​ограничивающее конкуренцию. Так они смогли минимально снижать цену госконтрактов и обеспечивать победу в электронных аукционах.