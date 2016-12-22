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Президент Португалии передал Трампу привет от Путина
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Президент Португалии передал Трампу привет от Путина
Политика, 27 июн, 23:52
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Президент Португалии передал Трампу привет от Путина
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза встретился с Дональдом Трампом и передал ему привет от Владимира Путина. Главы двух государств также нашли время поговорить про футбол
Марселу Ребелу де Соуза и Дональд Трамп (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Ребелу Де Соуза, который приехал в Вашингтон на переговоры с Трампом, сообщил американскому президенту, что недавно встречался с президентом России. По его словам, Путин попросил его передать главе Белого дома привет, сообщает Fox News. Трамп в свою очередь рассказал, что сам встретится с Путиным. По его словам, это, возможно, произойдет во время его поездки по Европе, приуроченной к саммиту НАТО.

Помимо этого, де Соуза и Трамп поговорили про чемпионат мира по футболу, который проходит в России. Португальский президент заявил, что лучший игрок планеты выступает именно за его страну, имея в виду Криштиану Роналду. В ответ Трамп пошутил, что самому де Соузе стоит опасаться, если Роналду решит побороться за пост главы государства.

Трамп также похвалил Россию за организацию чемпионата. Он сказал, что сам немного интересуется футболом, но из-за занятости не успевает смотреть матчи.

Де Соуза побывал в России 20 июня. Он встретился с Владимиром Путиным. Помимо прочих вопросов говорили президенты и о футболе. На тот момент существовала вероятность того, что Россия и Португалия сыграют в 1/8 финала мирового первенства.

Встреча Путина и Трампа запланирована на середину лета. Ориентировочно она состоится в столице Финляндии после саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля.

Приезжавший в Москву советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон среди возможных тем, которые будут обсуждаться на встрече, назвал вмешательство России в американские выборы, возможное возвращение России в G7.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Португалия , Дональд Трамп
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