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Transparency International подала в суд на Порошенко
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Transparency International подала в суд на Порошенко
Политика, 13:06
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Transparency International подала в суд на Порошенко
Правозащитники просят Верховный суд Украины отменить указ президента о назначении экс-главы военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Жебривского в контролирующую деятельность антикоррупционого бюро комиссию
Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

В Верховный суд Украины подан иск об отмене указа президента страны Петра Порошенко, которым тот ввел в состав комиссии, контролирующей деятельность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), бывшего руководителя военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Жебривского. Об этом сообщает пресс-служба международной организации Transparency International (TI).

В иске, который подали украинское представительство TI, «Центр противодействия коррупции» и ОО «Автомайдан», утверждается, что назначение Жебривского противоречит закону о НАБУ.

Истцы утверждают, что, вопреки требованию закона, Жебривский не имеет «значительного опыта работы» в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах или в международных организациях, а потому не способен объективно оценивать работу НАБУ. По мнению истцов, назначение такого человека в комиссию, на основании выводов которой Верховная рада может сменить главу НАБУ, «несет угрозу независимой и эффективной работе бюро».

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«Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Аудит НАБУ не должен стать инструментом расправы с уже ненавистным для многих политиков антикоррупционным органом», — отметил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

В свою очередь исполнительный директор представительства TI на Украине Ярослав Юрчишин подчеркнул, что президент имеет право на назначение (в пределах своей квоты) членов комиссии по аудиту НАБУ, однако при выборе кандидатов должны соблюдаться требования закона, все члены комиссии должны соответствовать прописанным в законе критериям.

Бывший лидер партии «Украинская платформа» Павел Жебривский известен как сторонник жесткого противопоставления украинцев и русских. Последние, по его словам, и были теми монголо-татарами, которые разграбили когда-то Украину.

«Знаете, чем отличается московит от украинца? Московит хочет батюшку царя, его устраивает порядок, когда царь обеспечивает кусок хлеба, кусок колбасы, бутылку водки. А что говорит украинец? Власть, не мешай, я заработаю себе на жизнь сам, даже с тобой поделюсь налогами, только не вмешивайся в мою жизнь. Это ключевое отличие генотипов московита и украинца», — заявлял Жебривский, занимая пост главы ВГА Донецкой области.

В другом интервью Жебривский говорил о необходимости отнять у России исконно украинские земли — Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край. Однако позднее отказался от этих слов, пояснив, что достаточно будет вернуть Украине Крым и Донбасс.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Transparency International , Украина
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