Минобороны заявило об уничтожении воздушного шара в Подмосковье
Силы ПВО уничтожили «малоразмерный воздушный шар» над Подмосковьем, сообщили в Минобороны.
«Около 21:00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — говорится в сообщении.
Губернатор области Андрей Воробьев, в свою очередь, написал в телеграм-канале, что около 21:00 в микрорайоне Кучино в Балашихе был сбит дрон, обломки упали на частный дом. Жильцы успели его покинуть, никто не пострадал. «С восстановлением дома мы обязательно поможем», — сказал он.
Источник ТАСС в авиационных службах рассказал, что вечером 27 мая самолеты, «находящиеся на эшелонах в северо-востоке от Москвы», временно изменили курсы. Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, уточнил собеседник агентства.
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