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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Минобороны заявило об уничтожении воздушного шара в Подмосковье

Минобороны: над Подмосковьем уничтожен малоразмерный воздушный шар
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
По данным ведомства, силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар около 21:00. Губернатор Воробьев сообщил об уничтожении дрона в микрорайоне Кучино в Балашихе
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО уничтожили «малоразмерный воздушный шар» над Подмосковьем, сообщили в Минобороны.

«Около 21:00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — говорится в сообщении.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор области Андрей Воробьев, в свою очередь, написал в телеграм-канале, что около 21:00 в микрорайоне Кучино в Балашихе был сбит дрон, обломки упали на частный дом. Жильцы успели его покинуть, никто не пострадал. «С восстановлением дома мы обязательно поможем», — сказал он.

Источник ТАСС в авиационных службах рассказал, что вечером 27 мая самолеты, «находящиеся на эшелонах в северо-востоке от Москвы», временно изменили курсы. Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, уточнил собеседник агентства.

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Елена Чернышова
Минобороны воздушный шар Подмосковье беспилотники
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