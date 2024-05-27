Минобороны заявило об уничтожении воздушного шара в Подмосковье

По данным ведомства, силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар около 21:00. Губернатор Воробьев сообщил об уничтожении дрона в микрорайоне Кучино в Балашихе

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО уничтожили «малоразмерный воздушный шар» над Подмосковьем, сообщили в Минобороны.

«Около 21:00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — говорится в сообщении.

Губернатор области Андрей Воробьев, в свою очередь, написал в телеграм-канале, что около 21:00 в микрорайоне Кучино в Балашихе был сбит дрон, обломки упали на частный дом. Жильцы успели его покинуть, никто не пострадал. «С восстановлением дома мы обязательно поможем», — сказал он.

Источник ТАСС в авиационных службах рассказал, что вечером 27 мая самолеты, «находящиеся на эшелонах в северо-востоке от Москвы», временно изменили курсы. Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, уточнил собеседник агентства.