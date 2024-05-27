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Военная операция на Украине ,  
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Гладков пригрозил не платить за ущерб заехавшим в запретные зоны

Сюжет
Военная операция на Украине
Гладков заявил: если люди не понимают, что приезжать в приграничные населенные пункты, где действует режим ЧС, небезопасно, нужны другие меры, чтобы донести до них это, в том числе в виде отказа от помощи при происшествиях там
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Люди, которые, невзирая на запрет, приезжают в населенные пункты Белгородской области, где объявлен режим ЧС, могут быть лишены возможности получить помощь при повреждении имущества или ранениях, заявил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании регионального правительства.

По словам главы региона, если кто-либо не воспринимает доводы, что находиться в населенных пунктах с режимом ЧС нельзя, и решает самостоятельно туда приехать, то будет рассматриваться вопрос о неоказании помощи в случае повреждения личного транспорта и финансовой помощи — если этот человек будет ранен или погибнет.

«Вопрос не в деньгах. Мы не собираемся экономить ни в коем случае. Но я не знаю другого пути, какими еще доводами заставить людей подумать о своей собственной безопасности», — заявил губернатор (цитата по «РБК Черноземье»).

В Белгородской области с апреля 2022 года режим ЧС действует в 15 населенных пунктах: это Журавлевка, Нехотеевка, Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка в Белгородском районе; Логачевка, Бутырки, Бирюч, Вериговка, Пригородные Тополи и Нижние Мельницы Валуйского городского округа; Середа Шебекинского городского округа; хутор Старый Волоконовского района и Староселье Краснояружского района. Эти населенные пункты находятся на расстоянии до 7 км от границы с Украиной.

Жителей из этих населенных пунктов выселили, въезд туда запрещен. Уехавшие получили право на единовременные выплаты в размере 10 тыс. и 50 тыс. руб.

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Фото:Яндекс.Карты

Несколько населенных пунктов из числа тех, где введен режим ЧС, фигурируют в сообщении Гладкова о нанесенных по региону ударах 26 мая. Например, по Журавлевке было выпущено четыре танковых и 11 артиллерийских снарядов, также с дрона сброшено четыре осколочных боеприпаса; по Красному Хутору — 17 артиллерийских снарядов и 20 гранатометных, с беспилотника сброшено два осколочных боеприпаса. Никто не пострадал, разрушений не было.

Однако днем ранее в Красном Хуторе погибли двое мирных жителей — их тела нашли возле воронки от снаряда. Мужчина и женщина отказались выехать из населенного пункта, хотя там действует режим ЧС, указал Гладков.

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Вячеслав Гладков Белгородская область режим ЧС
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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