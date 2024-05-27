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Политика ,  
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Комитет Думы одобрил штрафы на ₽600 тыс. за пропаганду наркотиков

Демонстрация предметов литературы, кино и музыки с упоминанием наркотиков без содержания информации о наказании и вреде здоровью повлечет штраф до 600 тыс. руб., следует из одобренных профильным комитетом поправок
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, предусматривающие введение штрафов за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках, сообщает «РИА Новости».

Помимо наркотиков, под запрет попадают психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры, содержащие наркотические средства растения или психотропные вещества, либо их прекурсоры.

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Физлицам будет грозить штраф на 2-4 тыс. руб. с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, должностным лицам — от 10 до 30 тыс. руб. с конфискацией, для предпринимателей без образования юрлица — аналогичный штраф или приостановление деятельности на три месяца, юрлицам грозит штраф на сумму от 300 до 600 тыс. руб. с конфискацией продукции, либо административное приостановление деятельности на три месяца.

Повторная пропаганда наркотиков в интернете будет причиной для наложения штрафа в размере 100-300 тыс. руб., либо в размере зарплаты за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов. Суд также сможет назначить исправительные работы на срок до двух лет. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Правительство внесло пакет законопроектов, уточняющих понятие пропаганды незаконного оборота наркотиков в марте 2023 года. Под запретом должны оказаться публикации о положительных свойствах подобных препаратов и о допустимости и привлекательности их употребления.

Сведения о наркотиках не будут считаться пропагандой лишь при условии наличия сообщения об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ. Кроме того, должны быть упомянуты психические расстройства и расстройства поведения и других заболеваниях от их употребления. Произведения искусства не смогут содержать информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков, о местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

Автор поправки о том, когда можно упоминать наркотики, единоросс Михаил Кизеев объяснял: эксперты опасались, что первоначальная версия документа означала запрет на любое упоминание о наркотиках в фильмах, сериалах или литературе.

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