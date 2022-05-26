Минобороны России заявило о сбитых украинских военном самолете и вертолете Ми-24

Минобороны России заявило о сбитых украинских самолете и вертолете

Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в Харьковской области и транспортный самолет близ села Кремидовка в Одесской области, борт доставлял вооружение и боеприпасы, заявили в Министерстве обороны России.

Также ведомство отчиталось об уничтожении 13 беспилотников ВСУ в Харьковской и Херсонский областях Украины, среди них — два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства близ села Меловатка на территории, находящейся под контролем сил Луганской Народной Республики.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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