Суд в Киеве дал 14 лет военному из Крыма, который ранее служил в ВСУ

По данным прокуратуры, Михаил Казаренко ранее служил в Крыму в береговой охране ВМС Украины, а в 2014 году перешел в российские Вооруженные силы. 25 февраля он вновь оказался на территории Украины и вскоре попал в плен

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Суд в Киеве приговорил к 14 годам лишения свободы военного из Крыма, который до присоединения полуострова к России служил в составе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает офис генпрокурора страны на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Его признали виновным в госизмене и дезертирстсве.

Имени осужденного в генпрокуратуре не привели. Украинское издание «Грати» сообщает, что речь идет о Михаиле Казаренко, который ранее служил в береговой охране ВМС страны. В 2014 году он перешел на службу в Вооруженные силы России.

Как сообщает прокуратура, 25 февраля, на следующий день после начала российской военной операции, он вновь оказался на Украине в составе российских войск, которые вошли в Новую Каховку в Херсонской области, и вскоре попал в плен.

Ранее украинская сторона сообщила о приговоре двум сослуживцам Казаренко: Днепровский суд признал виновными в госизмене майора Дмитрия Шишканова и капитана Игоря Руденко. Они получили 14 и 15 лет тюрьмы соответственно.

23 мая суд в Киеве вынес приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, которого признали виновным по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством). 21-летнего Шишимарина обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорили к пожизненному заключению.

Суд в Полтавской области рассматривает дела еще двух российских военных — Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, они обстреляли «объекты критичной инфраструктуры и жилые постройки» в Харьковской области. Прокуратура запросила для них по 12 лет лишения свободы.

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